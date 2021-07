LA PROVINCIA LICITÓ OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN POR MÁS DE $2.000 MILLONES EN DOS TRAMOS DE LA RUTA 90

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes los actos de licitación para la repavimentación de dos tramos de la Ruta Provincial N°90





“Es una decisión política descentralizar la provincia, fortalecer a cada uno de nuestros pueblos y ciudades y poner los recursos cerca de la gente”, aseguró el gobernador Omar Perotti, quien también entregó fondos a localidades de la región.El gobernador Omar Perotti encabezó este martes los actos de licitación para la repavimentación de dos tramos de la Ruta Provincial N°90, que conecta los departamentos Constitución y General López. Las tareas se desarrollarán sobre casi 60 kilómetros de longitud y significarán una inversión de $2.100 millones.La primera de las intervenciones abarca 28,8 kilómetros, desde Ruta Nacional N°8 hasta el enlace con la Ruta Provincial 6-s, en cercanías de las localidades de Melincué y Elortondo. La segunda será de 29,8 kilómetros entre la Ruta Nacional N°9 e inmediaciones a ruta provincial 22-s.“Muchos dicen «esta obra la venimos pidiendo, la hemos solicitado», pero nosotros la estamos haciendo, porque es una decisión política de hacerla”, afirmó el gobernador en el inicio de su alocución. Y agregó: No tenemos más recursos de los que hubo en otra época. Al contrario, nos tocó arrancar en menos $6.000 millones. Se maneja austeramente los recursos y hemos podido, en pandemia, retomar el ritmo y tener obras en toda la provincia. Hacer obras de las que no se venían haciendo cuando había financiamiento internacional y teníamos los mejores niveles de recaudación”, recordó Perotti.En relación a las tareas sobre la ruta, dijo que uno de los “fundamentos” para su recuperación es poder potenciar el turismo en la región. “Es un trazado estratégico, que está en mal estado, porque cuando se va demorando el mantenimiento, los montos que después hay que poner la alejan de cualquier decisión, o la decisión se la llevan otras zonas”, indicó.“Esta es una decisión política de descentralizar la provincia, de fortalecer a cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Y es allí donde los recursos hay que ponerlos cerca de la gente. Por eso aparecen estas obras y esta es nuestra decisión firme de hacerlas. Valoramos a quienes hayan mantenido vivo el reclamo, tratando de pelear los presupuestos, pero la gente tiene que tener claro: esto no es presentar un papel, esto es quién toma la decisión de decir «estos recursos van acá o van a acá»”, sentenció Perotti.INTEGRAR LA PROVINCIA“Creemos que a esta provincia hay que integrarla territorialmente y equilibrarla poblacionalmente. Eso se hace cuando nuestras comunidades están fuertes, cuando los vecinos sienten que pasan cosas en su pueblo y le dan ganas de quedarse, de seguir haciendo y de invertir aquí”, indicó el gobernador en otro tramo de su discurso.Y en esa línea, sumó: “Allí es donde hay que estar cerca, porque si no, la gente se va a los grandes centros. Nos quedó un norte extenso y vacío: de San Justo hacia arriba vive solamente el 20 por ciento de la población y gran parte de esa gente fue a los grandes centros urbanos, al Gran Santa Fe, al Gran Rosario. Y después los recursos van detrás de ese desarrollo que se ha hecho desprolijo urbanísticamente”, graficó el mandatario santafesino.“Es claro y sencillo –continuó Perotti-. Va a haber siempre más gente en los lugares donde haya más oportunidades. Si no atacamos las causas va a seguir sucediendo esa migración. Invertir en el norte es una muy buena noticia para toda la provincia, no sólo para el norte. Por eso, estas decisiones de invertir sin dejar de lado los grandes centros urbanos, pero tener un claro propósito de ser austeros en el desenvolvimiento del gobierno central y poner la mayor cantidad de recursos cerca de la gente”, concluyó el gobernador.$6.400 MILLONES DE INVERSIÓN EN JULIOEn tanto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, dijo que “hoy es un día de mucha satisfacción, porque vamos avanzando en una fuerte inversión de infraestructura a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe”.La ministra recordó que, durante el mes de julio, sólo desde Vialidad, habrá inversiones por 6.400 millones de pesos. “Se da cumplimiento a viejos anhelos y a nuevas demandas”, sentenció.A su turno, el administrador de Vialidad Provincial, Oscar Ceschi, detalló que se trata de casi 60 kilómetros de intervención, que incluyen una rotonda en la intersección con la ruta 18, la mejora de varios accesos y la repavimentación del enlace con la ruta 21. Y destacó la importancia del corredor: “Es una de las rutas más importantes para ambos departamentos, porque cruza transversalmente la región llegando a los puertos de la zona de Villa Constitución y toda la Ruta 21, así como a la autopista Rosario-Buenos Aires”.Previamente, la presidenta comunal local, María Isabel Bosco, agradeció la visita del gobernador y planteó que por la ruta “no sólo sale nuestra producción, sino que se hace más fácil la vida de los vecinos porque las rutas en mal estado ocasionan víctimas”.TRABAJOS Y OFERTASEn el departamento General López, se trabajará en unos 28,8 kilómetros desde Ruta Nacional N°8 hasta el enlace con la Ruta Provincial N°6-s, en cercanías de las localidades de Melincué y Elortondo. Sobre el trayecto se realizará el reciclado con cemento en una profundidad de 35 centímetros, carpeta de concreto asfáltico en capas de 8 y 4 centímetros. El plazo de ejecución es de 12 meses y el presupuesto oficial se encuentra fijado en $965.650.485.Para ese tramo, se realizó una apertura de ofertas en el Club Atlético de Elortondo, donde se presentaron seis propuestas: la primera de Rava SA, que cotizó $962.847.528; Edeca SA, con $981.998.266; Pose SA, con $1.011.705.568; Néstor Julio Guerechet, con $859.980.645; Vial Agro SA, con $798.141.646 y Rovial SA, con $1.026.685.846.En jurisdicción del departamento Constitución las tareas se desarrollarán en 29,8 kilómetros localizados entre la Ruta Nacional N°9 e inmediaciones a ruta provincial N°22-s. En el segmento, la traza existente es de hormigón y ante la gran cantidad de losas deterioradas se realizará el retiro y triturado de las mismas. Posteriormente, se procederá al saneamiento con suelo cal en un espesor de 40 centímetros, una base de estabilizado granular cementado de 21, una compuesta por arena asfalto de 2, sobre la cual se ejecutará la carpeta de rodamiento de 6 centímetros de espesor y 7,05 metros de ancho.Entre las tareas complementarias se destaca la construcción de una rotonda en el enlace con la Ruta Provincial N°18 con nueva iluminación y señalización y la repavimentación del cruce con Ruta Provincial N°21, en la localidad de Villa Constitución. Además, se incluirán tareas de banquinas e instalación de luminaria led en los enlaces con Ruta Nacional N°9 y los accesos a Rueda, Godoy, Stephenson y Sargento Cabral.Ante la magnitud de las intervenciones, se dispuso un plazo de 24 meses de obra y se estipuló un presupuesto oficial de $1.166.815.466.Para esos trabajos se presentaron siete propuestas. La primera de la firma Eleprint SA, por $1.371.158.524; otra de Pose SA, por $1.439.974.213; Rava SA, por $1.384.888.074; Vial Agro SA, por $1.116.599.105; Edeca SA, por $1.159.873.566; Rovial SA, por $1.519.992.480; y Néstor Julio Guerechet, por $1.199.865.552.APORTES Y RECORRIDAEn su visita a Elortondo, el gobernador Perotti también entregó fondos de los programas Obras Menores, Emergencia Climática y Gastos Corrientes, por un total de $16.451.334. Recibieron los aportes las siguientes comunas y municipios: Villa Cañás, María Teresa, La Chispa, San Francisco, Labordeboy, San Gregorio, Chapuy y Venado Tuerto.Al respecto, el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre, indicó: “Cuando asumimos había atrasos desde el 2015 y no sólo logramos ponernos al día, sino que brindamos más herramientas para los gobiernos locales, para poder dotarlos de fondos y herramientas concretas”.En ese sentido, Freyre afirmó que hay más de 250 millones de pesos para el departamento General López a través del programa Incluir: “En cada localidad hay una obra que está llevando a cabo la provincia”, aseguró.Además, Perotti visitó la empresa de muebles “Orlandi”, donde junto a sus titulares recorrió los avances de obra de expansión de la planta, que se ejecutan mediante créditos Santa Fe de Pie. De las diferentes actividades participó también el diputado nacional, Esteban Bogdanich, entre otros legisladores y ediles de la región.