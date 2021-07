Las exportaciones de trigo bajaron un 30%

Fuente: minutouno.com

La suba de los precios internacionales amortiguó la caída en volúmenes.Las exportaciones de trigo a junio de la campaña 2020/21 cayeron 30% interanual al ubicarse en 7,52 millones de toneladas, aunque la suba de los precios internacionales amortiguó la caída en volúmenes, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).De esta manera, los despachos en lo que va de la campaña comercial se posicionaron casi 3 millones de toneladas por debajo de lo embarcado a la misma fecha el año pasado, lo que significó el menor tonelaje desde el ciclo 2015/16.A pesar de ello, "la mejora de los precios internacionales del trigo brindó un gran sostén al valor de las exportaciones en los últimos meses", indicó la BCR.En este sentido, el valor exportado de trigo pan 2020/21 hasta junio se ubicó en US$ 1.812 millones, lo que refleja una caída del 13 % interanual, muy por debajo de la merma en volumen.En estos meses de la campaña 2020/21 el promedio de precios FOB del trigo pan se ubicó en US$ 273,22 la tonelada, un 13,3 % por encima de los US$ 241 alcanzados para el mismo período del año pasado.Entre los principales destinos del trigo pan exportado por nuestro país, Brasil se consolida como el principal país importador con más de 3,1 millones de toneladas, mientras que Chile superó las 500.000 toneladas.Por su parte, Indonesia es el país que más explica las bajas en exportaciones ya que, si bien se han despachado 400.000 toneladas este año, el volumen comerciado se ubica por debajo de las 2,6 millones alcanzadas en igual período de la campaña pasada."Aquí es importante recalcar que Australia recuperó fuertemente su producción de trigo en la actual campaña, lo cual nos imposibilita competir con la cercanía que presentan ambos países", concluyó la BCR.