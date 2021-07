MARTORANO ANUNCIÓ QUE YA SE VACUNARON 500 MIL ROSARINOS Y ROSARINAS CONTRA EL COVID-19

La ministra de Salud de la provincia afirmó que este miércoles se alcanzó una nueva cifra récord en la ciudad del sur santafesino. Destacó la llegada de vacunas y brindó recomendaciones ante el receso de invierno.





Al respecto, Martorano explicó que "en Santa Fe ya llegamos al millón y medio de vacunados con primera dosis y estamos llegando a los dos millones de dosis colocadas con una gran articulación entre provincia, municipio y el sector privado trabajando con la meta de mejorar la calidad de vida de los santafesinos y, en este caso, la única herramienta que tenemos es la vacunación. De la mano de eso están los testeos, el fortalecimiento del sistema de salud. Creemos que estamos terminado la segunda ola con un coletazo o rebrote que seguramente tiene que ver con el día del Padre, pero pudimos afrontarla, atender a todos y todas en nuestro sistema de salud"."Estamos en 2 millones de personas inscriptas y de esa cantidad de inscriptos, llegamos al 78% de vacunados. Asimismo llegamos a la franja etaria de 30 años sin comorbilidades y vamos a seguir bajando con la idea de alcanzar lo antes posible la edad de 18", agregó."La población total a la cual estaríamos llegando son aproximadamente 2.500.000 personas. Restan inscribirse unas 400 mil, que son las que estamos buscando y que están dentro del grupo de 18 a 30 años", continuó.Día del Amigo y vacaciones de inviernoEn relación al Día del Amigo y a posibles reuniones o celebraciones, la funcionaria provincial reiteró que "insistimos junto al intendente y otras áreas de la provincia con los cuidados. Ir a un bar dentro de los horarios habilitados y con los protocolos pertinentes es algo que se permite por el nivel de seguridad que tiene y que nos da más tranquilidad que las reuniones que se realizan en los domicilios y no sabemos ni la distancia ni la cantidad de personas. En un bar o en un restaurante hay horarios y protocolos".En relación a las vacaciones de invierno, la ministra se refirió al "turismo de cercanía porque estamos en emergencia sanitaria y lo importante es que nos sigamos cuidando, más allá de que estemos vacunados tenemos que recordar que la enfermedad se puede transmitir igual, lo que impide la inoculación son las formas graves de la enfermedad pero podemos contagiar el virus igual. Vamos a convivir un buen tiempo más con el Covid así es que no hay que tener miedo pero sí respeto y reunirnos con amigos pero con los protocolos".Por su parte, Javkin destacó que "vamos a tener un período nuevo, como es el receso invernal, y esta fecha del día del amigo. Piensen en un año y tres meses atrás, con lo difícil que es esta enfermedad, llegamos con 500 mil personas vacunadas con una dosis y casi 130 mil con dos dosis. Estamos en un escenario que no era tan imaginable en esa velocidad, no lo arruinemos ahora", solicitó y reiteró la necesidad de reforzar la inscripción de las personas que tienen entre 20 y 30 años en https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid/inicio Combinación de vacunasEn relación a la combinación de vacunas, la ministra destacó que no es algo nuevo, sino que se hace en el mundo: "En Alemania se vacunó de ese modo. Hay pruebas con Pfizer y AstraZeneca que dan muy buenos resultados. Hoy se está probando con algunos estudios en la provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Sputnik 1 con Sinopharm o también con AstraZeneca. CanSino sería otra opción. Son posibilidades", sostuvo.Teniendo en cuenta la cepa Delta, también señaló que "se analizó la posibilidad de acelerar los plazos de las segundas dosis, de manera tal que con Sinopharm a las 4 semanas se coloca la segunda dosis y de AstraZeneca, en lugar de 12 semanas, hoy se está inoculando a las 8 semanas para afrontar con dos dosis la tercer ola", explicó Martorano.En relación a la llegada de la vacuna Sputnik V, de las 700 mil dosis que llegaron a nivel nacional, mitad eran primeras dosis y la otra mitad de las segundas dosis, 27.200 se están colocando en la provincia, son pocas, vamos a llegar a quienes hayamos inoculado hasta el 27 de marzo aproximadamente". Sin embargo, la ministra fue optimista ya que "ayer tuvimos la noticia de que el laboratorio de Richmond ya realizó una primera partida y se encuentra en el proceso de evaluación".