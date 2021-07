PEROTTI ENCABEZÓ LA APERTURA DE OFERTAS PARA EJECUTAR OBRAS DEL PLAN INCLUIR EN VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ, POR MAS DE $100 MILLONES

El gobernador encabezó la apertura de ofertas





“Esta será la etapa con mayores aportes para obras en esta ciudad”, afirmó el gobernador. En el mismo acto entregó fondos de Obras Menores, por más de $25 millones.El gobernador Omar Perotti encabezó este lunes la apertura de sobres con las ofertas económicas para la ejecución de la pavimentación y desagües de calle Ingeniero Mosconi y 9 de Julio, en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en el marco del Plan Incluir. Los trabajos también incluyen el cambio del luminarias, sendas peatonales, conexión de agua potable y paso a nivel Mosconi. Cuentan con un presupuesto de $106.008.711.Asimismo, el gobernador entregó -en el mismo acto desarrollado en la Casa de la Cultura de dicha localidad-, de un aporte correspondiente al Fondo de Obras Menores para la compra de un camión cabina simple, por un monto de $25.629.673.En la oportunidad, Perotti destacó la “total tranquilidad de que los recursos para hacer esta obra, como para todas las obras que se están haciendo en la provincia de Santa Fe, ya están asignados. Cada licitación que se hace, se hace porque ya tiene, no solamente una partida o una identificación de obra, sino porque están los recursos”, remarcó.A continuación, agregó que “hemos planteado que nuestro gobierno iba a descentralizar muy fuerte los recursos. Eso es lo que hoy está aconteciendo, no solamente con programas como el Plan Incluir, que llegan a cada lugar de la provincia. Todo lo que podamos potenciar, nos ayuda a que haya movimiento local en momentos de enfrentar la pandemia”.“Que los municipios estén fuertes, con recursos, es clave para enfrentar la pandemia, es clave para enfrentar momentos difíciles de la economía, con gente buscando trabajo y donde hay que estar con actividad local. Es central mantenerlos fuertes para que estén preparados para el día a día”, resaltó Perotti.Por último, el gobernador expresó que “va a ser la etapa de mayor aporte para obras para Villa Gobernador Gálvez, no me cabe la menor duda, porque no hay que explicarle a nadie las necesidades de esta ciudad. El que la conoce, el que escucha, tiene claro que hay una necesidad de ir ayudando a que esta ciudad pueda ordenarse y ganar en dignidad de vida, todos los días”.REPARAR INEQUIDADESEn el mismo sentido, el ministro de Gestión Publica, Marcos Corach, destacó que “es una alegría renovada porque estuvimos hace unos meses firmando el convenio del Plan Incluir y hoy estamos abriendo los sobres para la licitación. Es un plan que viene a reparar inequidades a partir de nuestro diálogo con cada uno de los intendentes y presidentes comunales. Es un gobierno que está cerca, que dialoga, que está atento a cada una de las necesidades de los municipios y comunas”.“Esta obra, de mas de 100 millones de pesos, va a transformar un barrio, transformará un centro de salud que ahora necesitamos más que nunca. Estamos muy satisfechos con el plan, con el diálogo, con los acuerdos con cada uno de los intendentes y presidente comunales”, aseguró el ministro Corach.Por su parte, el senador provincial por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowsky, dijo que “el diálogo con el intendente es fluido y atendiendo las necesidades de los vecinos y vecinas de la ciudad. Son distintas obras que, independientemente de las licitaciones, constituyen un diálogo fluido con alguien que gobierna la ciudad y es de otro color político”, remarcó.Finalmente, el intendente Alberto Ricci, manifestó que “estamos todos muy contentos porque podemos llevar adelante un proyecto que teníamos preparado hace muchos años y que generará un mejor nivel de vida a los habitantes del sector noroeste de la ciudad, porque conecta un centro de salud con una avenida principal. Es una obra de más de 100 millones de pesos que, además del pavimento, trae iluminación y desagües, en una zona donde la gente sufre el problema del agua dentro de su casa”.LAS OFERTASPara la ejecución de la obra se presentaron dos empresas oferentes: la primera correspondió a la firma CONYLOG S.R.L, que cotizó $112.545.741. En tanto la firma EDECA S.A cotizó dos alternativas: 1) con anticipo del 20% sin redeterminación de precios $129.286.109. 2) sin anticipo y con redeterminación de precios según el indice de costo de la construcción $119.092.847.LA OBRAEl objetivo de la obra es lograr la accesibilidad segura y permanente al Centro de Salud ubicado en las calles Ing. Mosconi y 9 de Julio de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Consiste en la pavimentación y desagües de la calle e incluye el cambio de luminarias, sendas peatonales, conexión de agua potable y paso a nivel.La obra que se materializa sobre las calles 9 de Julio (desde Soldado Aguirre hasta Mitre) y la calle Ing. Mosconi (desde Crespo hasta Rosario), involucra el paso a nivel Coronel Aguirre, existente sobre la calle Ing. Mosconi.Sobre las calles mencionadas se intervendrá con los siguientes ítems:>> 11.000 m² pavimento de hormigón con cordón integral y bocacalles, que cubren 9 cuadras del circuito Ing. Mosconi – 9 de Julio desde Rosario hasta Soldado Aguirre, generando un nuevo circuito de circulación.>> Un desagüe troncal de 600 mm por el centro de la calle con cañerías subsidiarias de 200 mm. en cada vereda con conexiones domiciliarias en todo el recorrido de la obra.>> Se proyecta la continuidad de todas las veredas de material, en todo el circuito.>> Recambio de 38 luminarias de Sodio Alta Presión, por luminarias Tipo LED.>> Instalación red de agua segura en todo el recorrido con conexiones domiciliarias más tres hidrantes.