Revelan que una dosis de Sputnik V es suficiente entre quienes se contagiaron coronavirus

Fuente: minutouno.com

"No hay un beneficio evidente de usar una segunda dosis en individuos previamente infectados", marca el estudio publicado en Cell Reports Medicine sobre la vacuna rusa Sputnik V.El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de riqueza de la Federación Rusa), inversor de Sptunkik V contra el coronavirus, publicó los resultados de un estudio realizado en la Argentina que revela que la primer dosis de la vacuna rusa "da como resultado una tasa de seroconversión del 94% en individuos" que no se contagiaron mientras que marca que en los caso de los que tuvieron Covid-19 y recibieron una dosis no necesitan una segunda inoculación.El estudio se publicó en la revista revisada internacional por pares Cell Reports Medicine.El estudio evaluó la formación de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2 tras la vacunación de 288 trabajadores sanitarios en Argentina, analizando los títulos de anticuerpos IgG y la capacidad de neutralización tras una y dos inyecciones de “Sputnik V” en individuos que ya habían padecido la enfermedad COVID-19 y en sujetos que no habían enfermado previamente.Los autores del estudio fueron 39 personas, entre ellas Andrés J. Rossi, Diego S. Ojeda, Augusto Varese, Lautaro Sánchez, María González López Ledesma, Ignacio Mazzitelli y otros.CONCLUSIONES DEL ESTUDIOLa primera dosis de Sputnik V da como resultado una tasa de seroconversión del 94% en individuos sin experienciaUna segunda dosis aumenta en gran medida los títulos de anticuerpos y la capacidad neutralizante.Una dosis en individuos seropositivos produce títulos más altos que dos dosis en pacientes no tratados previamente.No hay un beneficio evidente de usar una segunda dosis en individuos previamente infectados.Kirill Dmitriev, director ejecutivo (CEO) del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF):"El artículo, publicado por especialistas de Argentina en la revista Cell Reports Medicine, es otro ejemplo de los datos positivos obtenidos durante el curso de la administración de la vacuna Sputnik V. El fármaco proporciona un alto nivel de protección tanto para los que no se han infectado con coronavirus como para los que han padecido la infección. Sputnik V es una de las vacunas más seguras y eficaces contra el coronavirus en el mundo, como lo confirma la publicación de una amplia variedad de datos de los reguladores e instituciones científicas en América Latina, Europa y Oriente Medio”.