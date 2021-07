Santiago Tripodi tuvo un muy buen debut en el TC4000 del Sur, remontando del último hasta el séptimo lugar

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASValió la pena la esperaSantiago Tripodi tuvo un muy buen debut en el TC4000 del Sur, remontando del último hasta el séptimo lugarCon varios contratiempos, Santiago Tripodi sacó adelante un fin de semana adverso en su debut dentro del TC4000 del Sur en las Categorías Agrupadas Federadas. La séptima fecha, en San Nicolás, vio al representante de Arroyo Seco tener que largar último y con un motor prestado, pero se lució avanzando desde el último cajón para llegar séptimo.Las pruebas libres del viernes vieron todo el potencial del Chevrolet Chevy que bajo la dirección de equipo de Gabriela Bravo y el asesoramiento de Fabio Fiornovelli en el chasis, pudo mostrarse como candidato a ganar. Con un excelente tiempo, las ilusiones estaban en alto pero el motor no aguantó y se rompió. Sin uno de repuesto, se estuvo todo el sábado con tristeza pero Ezequiel Paulini le cedió su impulsor de reserva para largar la final el domingo.Colocando el motor tras la serie de la categoría, con ciertos apuros y detalles que complicaron la terminación de las labores, Tripodi comenzó desde el fondo, porque no había clasificado ni corrido la serie. Además, se encontraron problemas de freno que no dejaron expresar a fondo a la Chevy. Así y todo, rápidamente empezaron a darse superaciones, y llegó a estar en mitad de pelotón, cuando a poco del final, producto de tantos intentos, subió al séptimo lugar.“Dentro de todo lo malo que nos pasó al final del viernes, terminó saliendo bien el domingo. Fue una lástima que apenas empezamos, el pedal de freno se nos empezó a ir abajo, y me volví loco en las frenadas porque me pasaba de largo. Igualmente, después de todo quedamos contentos porque terminamos”, aseguró Tripodi, quien sufrió durante dos días para poder cumplir el primer objetivo dentro del TC4000 del Sur.La próxima fecha está a confirmar, pero todo indica que será en Rosario durante el mes de agosto.