SE INICIARON LAS OBRAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A MÁS DE 13 MIL VECINOS DE SAUCE VIEJO

El secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina y el presidente comunal Pedro Uliambre, recorrieron la obra que beneficiará a los barrios Jorge Newbery, Altos del Sauce y Loteo Mántaras.El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat lleva adelante la obra de ampliación del Acueducto Desvío Arijón, que abastecerá de agua a 13.000 vecinos de los barrios Jorge Newbery, Altos del Sauce y el Loteo Mántaras, en la ciudad de Sauce Viejo, trabajos que demandarán una inversión que supera los 50 millones de pesos.Al respecto, el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina recordó el compromiso que tenía el gobierno de la provincia con los vecinos de Sauce Viejo: “en estos barrios se hizo un gran esfuerzo para realizar una obra de agua potable, donde lamentablemente no se tuvo prevista la conexión desde la autopista hasta estos tres barrios. Así que con el proyecto de la comuna de Sauce Viejo, la decisión de esta nueva gestión provincial y con la colaboración de los estamentos técnicos de la secretaría, pudimos poner en marcha esta licitación que se hizo en la última semana del año pasado y se vio demorada por la pandemia”.Y continuó que “hoy estamos junto a Pedro Uliambre recorriendo los trabajos, que forman parte de un paquete de obras importantísimo que está llevando adelante la provincia por decisión del gobernador Omar Perotti, no solamente en el área concesionada por Aguas Santafesina, sino también por fuera de ella”, destacó.A su vez, Maina explicó que la planta potabilizadora está en Desvío Arijón y por la autopista va hacia Santo Tomé, y si bien hay un pequeño caño que brinda agua al centro de la ciudad, no hay un ducto que venga para estos barrios, así que lo estamos haciendo con esta obra, y ya estamos proyectando obras para dotar a los barrios del Norte.A su turno, Pedro Uliambre celebró la decisión política de la provincia de concretar esta obra tan importante para la ciudad “hace mucho que veníamos tratando de que se licite y se realice esta obra. Sabíamos que necesitábamos cisterna en esta zona y la provincia nos escuchó para tratar de solucionar este problema”. Y prosiguió: “La verdad es que estamos muy agradecidos al gobernador Perotti y trabajando en conjunto con el ministerio que conduce Silvina Frana, que es la mejor manera de llevar a cabo cualquier proyecto y más en una comuna”, finalizó.