SINDICATO INDEPENDIENTE, COMUNA DE ALCORTA

SINDICATO INDEPENDIENTECOMUNA DE ALCORTADespués de un prolongado tiempo sin conflictos gremiales en la Comuna de Alcorta, actualmente se ha generado una situación de malestar entre la Comuna y el Sindicato. Al respecto dialogamos con el Secretario Gremial Nicolás González quien se refirió al respecto. –“Después de la muerte de Rubén Ranzuglia, con quién existió un excelente diálogo y con la asunción de la nueva conformación de la Comisión Comunal, se vienen sucediendo algunos problemas entre algunos integrantes de la actual administración comunal y el Sindicato. No hemos tenido repuesta alguna sobre pedido de adicionales al personal los cuales se han venido postergando, además del pase a planta permanente de compañeros que ya hacen prolongado tiempo están trabajando como contratados .Creo que esto sucede porque quienes tienen que asesorar al Sr. Presidente José Olivieri no lo hacen correctamente. Un ejemplo lo tenemos con una situación actual donde se le quiere bajar la categoría a un compañero afectando de esa forma su salario, cosa que carece de toda legalidad de acuerdo a las leyes en la materia. Esta situación se ve agravada ya que este compañero es delegado del gremial, por lo que doblemente están en falta. También se da en la negativa de reconocer el día cuando deben acceder a vacunarse por el Covid, a pesar que existe un decreto nacional al respecto, aduciendo que la Provincia de Santa Fe no adhirió al mismo queriendo desconocer que la Comuna puede hacerlo por si sola dado su autonomía; esto se está reconociendo en la mayoría de las municipalidades y comunas de nuestra Provincia. Lamentablemente esta situación se da en tiempos electorales y seguramente habrá algún vivaracho que lo querrá usar para su campaña por pura especulación política, no porque le interese el bienestar de los trabajadores. No se descartamos medidas de fuerza si no se revierte esta situación, a partir de los próximos días”; finalizo González.