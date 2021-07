Tras el éxito en San Jorge, el de Chabás pretende dar el golpe en San Nicolás, este fin de semana por la séptima fecha

pasarlo al 'Pato' Pierobón”.



Apoyan a Adrián Castagnani: Peña ‘Los Miércoles’ Chabás, La Planta de Granos S.A, Hernández S.R.L, Vigatech, HC Materiales, Mercadito Leo, Baterías Bottoni, Pico Hnos, Ricardo Quadrelli e hijos.











CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASAdrián Castagnani quiere volver a ganarTras el éxito en San Jorge, el de Chabás pretende dar el golpe en San Nicolás, este fin de semana por la séptima fechaVuelve la actividad para el Turismo Agrupado 1600, y el líder del campeonato Adrián Castagnani buscará seguir en el protagonismo habitual. La séptima fecha del certamen 2020-2021 será en San Nicolás, escenario donde sabe lo que es ganar, pero no en este presente calendario.Quien representa a Chabás y la Peña ‘Los Miércoles’, buscará su tercer triunfo en el presente certamen, y fuera de San Jorge, circuito donde ha sido imbatible con el Renault Clio del Giacone Competición. Ahora querrá vencer en el trazado nicoleño, donde fue ganador en 2019, pero en esta temporada ha sido tercero y segundo, siempre en el podio. Con 65 puntos de ventaja, Castagnani no se relaja a sabiendas de que el torneo tendrá descarte de fechas antes de la última carrera.Respecto de lo hecho en Casilda, donde Sergio Giacone atiende el Clio, Castagnani aseguró: “Al auto no había mucho que hacerle, solamente se hizo un repaso”. Y por otro lado, se refirió a esta fecha en San Nicolás: “Siempre salimos a ganar, aunque en San Nicolás este campeonato hicimos podio pero no alcanzamos la victoria. La primera vez, luego de romper un motor corrimos con el de repuesto y no pudimos correrlo a Ale Torrisi, y en la segunda hubo mucho tiempo de auto de seguridad y no pude