Adrián Castagnani fue segundo en la octava fecha del Turismo Agrupado 1600, y sigue sumando fuerte como en todo el certamen

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASPodio en Rosario y escape en el torneoAdrián Castagnani fue segundo en la octava fecha del Turismo Agrupado 1600, y sigue sumando fuerte como en todo el certamenEl retorno a Rosario fue muy fructífero para Adrián Castagnani, porque logró un podio crucial para la pelea por el título de Turismo Agrupado 1600. Aprovechando que sus principales rivales no sumaron puntos, el volante de Chabás corrió de manera inteligente con piso mojado y subió al segundo puesto para sacar una enorme diferencia en el certamen.Arrancando la actividad el viernes con ensayos, poco a poco se fue gestando un funcionamiento muy bueno en piso seco, en una fecha con 25 anotados y un elevado nivel competitivo. Tras liderar los dos entrenamientos oficiales del sábado, Castagnani se alzó con la pole position, y esperaba seguir en esa senda el domingo.El día definitorio comenzó con lluvias y lloviznas que pusieron la pista difícil e impredecible. En la serie, las cosas no salieron como se esperaba pero Adrián culminó cuarto y eso le obligó a tomar una estrategia calma en la final, ya que se largó con mucha agua sobre el asfalto. Una vez que se tomaron las referencias, la carrera se dio muy favorable porque el chabasense avanzó hasta el segundo puesto y subió al podio con otro excelente puntaje.“Estoy muy contento por el podio, gracias al Giacone Competición, Sergio Giacone, Lucas Lorandini en amortiguadores, Adrián Mattei en el carburador, Raúl Fernández en el motor, a Juan Pablo Del Piccolo como ingeniero de pista, a los chicos que laburaron en el auto porque funcionaba excelente”, arrancó Castagnani en su relato tras bajar del Renault Clio número 2.Y analizó: “La final la largamos desde el octavo lugar, en una condición de pista muy complicada y el resultado no sé si es óptimo pero fue lo mejor que pudimos lograr. Había mucha agua y charcos en la pista, y había que identificarlos porque al principio no se veía nada ni para adelante ni para atrás. Luego la carrera tomó cierto ritmo y pudimos ganar algunas posiciones. En una misma vuelta, en una maniobra superamos a Bruno Pace y Andrés Cief, y después hicimos lo propio con Diego Schibli, para quedar segundos. Fue una muy buena vuelta. La idea era seguirlo a Luigi Melli pero tenía un ritmo muy bueno”.Finalmente, sabiendo que sacó aún mayor ventaja en el campeonato, Adri aseveró: “El objetivo principal era sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Sacar este segundo puesto es muy meritorio. Agradezco a mi viejo, mi familia, a mi novia y toda la Peña Los Miércoles por el apoyo, como también a los sponsors que hacen esto posible carrera tras carrera, peleando por el título”.La próxima fecha será el fin de semana del 19 de septiembre, en circuito a confirmar.