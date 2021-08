Ale Bucci Racing tuvo un fin de semana de altibajos deportivos en Rosario, con un final más que positivo

TURISMO NACIONALTodos sumaron y descontaron en el torneoAle Bucci Racing tuvo un fin de semana de altibajos deportivos en Rosario, con un final más que positivoLa octava cita del Turismo Nacional fue muy cambiante para el Ale Bucci Racing, que a pesar de diferentes inconvenientes, descontó en el campeonato Emanuel Abdala estando a solamente nueve puntos de la cima en la Clase 2.Los cinco autos mostraron niveles diversos y el circuito rosarino no perdonó a nadie. El viernes, la pole provisional de Alejandro Torrisi era sorprendente y satisfactoria para el villagalvense, pero el sábado un accidente lo relegó en clasificación, quedando 12º. ‘Manu’ Abdala fue el mejor ubicándose tercero, y el resto quedó un tanto más relegado.En las series, Abdala no solamente que se le escapó la victoria, sino que se rompió el motor a falta de una vuelta y tuvo que largar la final desde el fondo. A contrapartida, el mejor del equipo fue Maximiliano Bestani con el Ford Fiesta anaranjado, terminando cuarto su batería.La carrera final vio a Bestani mantenerse entre los diez mejores todo el domingo y de ese modo fue el mejor del Ale Bucci Racing, llegando octavo. Lucas Yerobi tuvo una monumental remontada terminando 12º, al igual que Gabriel Scordia con el Fiat Argo, haciendo una carrera inteligente y prolija.Abdala, quien pudo haber sido Top 10 en una remontada fabulosa, perdió terreno al ser chocado por un rival y a duras penas llegó 15º, con el Fiesta herido. Alejandro Torrisi, quien venía avanzando al inicio, tuvo que entrar a boxes a cambiar una goma y lo relegó al fondo. No obstante, ganó ubicaciones y llegó vigésimo, y así los cinco autos llegaron y sumaron.En el campeonato, Lucas Tedeschi posee 165 puntos y Emanuel Abdala 156, estando tercero a seis de Miguel Ciaurro y a nueve de Tedeschi. El próximo compromiso será el fin de semana del 19 de septiembre, en escenario a confirmar.