EL 56% DE LAS BECAS DEL CONOCIMIENTO PARA ESTUDIOS DE POSGRADO FUERON ENTREGADAS A MUJERES

Las funcionarias provinciales Celia Arena, Marina Baima, Constanza Estepa y Eva Rueda reunidas junto a las y los jóvenes profesionales beneficiarios de Becas del Conocimiento.





Se trata de aquellas otorgadas por el gobierno de la provincia para la realización de cursos de especialización certificados y posgrados acreditados en áreas temáticas estratégicas.En un encuentro realizado en El Acuario del Río Paraná, en la ciudad de Rosario, la Secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación, Marina Baima; junto a la Ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Celia Arena; la Subsecretaria de Proyectos Científicos y Tecnológicos, Eva Rueda; y la responsable del Programa Ideas con Futuro, Constanza Estepa; se reunieron junto a jóvenes beneficiarias y beneficiarios de las Becas del Conocimiento para conocer más en detalle sus proyectos de estudio.Las Becas del Conocimiento apuntan a promover la formación de capital humano orientado a satisfacer necesidades y afrontar desafíos de ciencia, tecnología e innovación para impulsar el crecimiento de la Provincia de Santa Fe. Robótica, ciencias de la salud, biotecnología, agroalimentos, son algunos de los ejes temáticos abordados por la convocatoria, áreas temáticas en las que las mujeres suelen ser minoría.Sin embargo, en la presente convocatoria, sobre un total de 72 jóvenes profesionales que recibirán la cobertura total de la matrícula de sus estudios de posgrado, repartidos en 15 localidades de la provincia, el 56% de las beneficiarias son mujeres.En ese marco, la ministra Arena aseguró que “hay una firme convicción del gobierno provincial, encabezado por Omar Perotti, de impulsar a los y las jóvenes en su formación en todas las ramas de la ciencia y tecnología, en sintonía con las políticas públicas llevadas adelante desde el gobierno nacional”.“Desde el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad acompañamos estos procesos ya que la igualdad se construye transversalmente, con todas las áreas. Por eso estamos hoy acá con quienes reciben estas becas para profundizar su formación, porque allí donde hay jóvenes hay potencial y una gran oportunidad para contribuir a cerrar brechas de desigualdad y contribuir al crecimiento de nuestra provincia y nuestro país”, cerró la Ministra.Por su parte, Estepa manifestó: “El campo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) es uno de los sectores con menor participación femenina, y paradójicamente es uno de los campos más relevantes en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. En Argentina, aunque seis de cada diez universitarias son mujeres, representan sólo 25% del total de quienes estudian ingeniería y ciencias aplicadas, y sólo el 15% programación. En este sentido, es una buena noticia el porcentaje de mujeres que son beneficiarias de esta convocatoria”.“También notamos un interesante componente de territorialidad, ya que existen beneficiarios/as de distintas ciudades de Santa Fe: Rosario, Santa Fe, Villa Constitución, Las as Parejas, Zavalla, San Genaro, Cañada de Gómez, Casilda, Granadero Baigorria, Esperanza, Avellaneda, Rafaela, Sunchales, Santo Tomé, Venado Tuerto. Con esta política pública no sólo aspiramos a fortalecer las carreras individuales de las y los profesionales beneficiarios en áreas estratégicas, sino también, pretendemos que esos conocimientos tengan una dimensión colectiva, siendo apropiados por las comunidades y puestos en valor para que Santa Fe crezca en desarrollo social y económico”, añadió Estepa.Becas del ConocimientoEl objetivo de la convocatoria es promover la formación de capital humano orientado a satisfacer necesidades y afrontar desafíos de ciencia, tecnología e innovación para impulsar el crecimiento de la Provincia de Santa Fe.En este marco, se otorgaron becas de matrícula para la realización de cursos de especialización certificados y posgrados acreditados estratégicos vinculados a temáticas de Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Innovación Abierta, Diseño, Gestión del Conocimiento, Ciencias de Datos, Robótica, Vinculación Tecnológica, Gestión de Empresas, Negocios, Agronegocios, Negocios Digitales, Salud, Alimentos y Medio Ambiente.La convocatoria estuvo destinada a personas domiciliadas en la Provincia de Santa Fe, de hasta 37 años de edad, con título universitario de carreras de, al menos, cuatro años de duración relacionadas a Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática y Diseño, con no más de 5 años de recibidos, o que desarrollen actividades científicas en instituciones públicas o privadas ubicadas en la Provincia de Santa Fe.Cada becario recibió un monto de hasta $200.000 para cursos de especialización y posgrado y hasta $50.000 para cursos de capacitación, para gastos de matrícula.Para más información acceda aquí