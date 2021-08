El TN vuelve a la Provincia de Santa Fe, y el rafaelino querrá ser protagonista en Rosario

TURISMO NACIONALJuani Canela se sentirá localEl TN vuelve a la Provincia de Santa Fe, y el rafaelino querrá ser protagonista en RosarioEl Turismo Nacional estará este fin de semana llevando a cabo la octava fecha de la temporada, en el autódromo ‘Juan Manuel Fangio’ de Rosario. Juan Ignacio Canela estará presente, siendo prácticamente local en un circuito muy cercano a Rafaela, dentro de la provincia y además, recibiendo por primera vez al público desde que arrancó la pandemia.En un año muy competitivo en lo personal, ‘Juani’ Canela tiene una nueva prueba de fuego buscando un resultado que lo siga teniendo en el grupo selecto de figuras del Turismo Nacional. Junto al Giacone Competición, el Volkswagen Gol Trend está listo para volver a buscar los objetivos deportivos y la confianza no cesa.“Llegamos a Rosario muy mucha confianza en el equipo, en el auto, en lo personal, y también esperamos que el funcionamiento del Gol Trend encaje bien con el circuito, que sabemos que es muy complejo por la cantidad de curvas. Clasificar entre los de adelante será fundamental porque en el TN siempre hay acción, pero no es el lugar más fácil para recuperar posiciones”, aseguró Juan Ignacio Canela.Por otro lado, el rafaelino expresó: “En esta oportunidad me sentiré como local, en el retorno del automovilismo nacional a mi provincia, Santa Fe. Sabemos que habrá público y eso también es algo muy lindo, porque se extraña mucho a la gente del otro lado del alambrado, son parte del folklore de este deporte y una parte fundamental. Esperemos dar un buen espectáculo a la gente, y en lo particular, poder ser protagonistas en la final”.Canela se encuentra 11º en el certamen, pero está a menos de 30 puntos de meterse dentro de los cinco mejores.