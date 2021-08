Juan Ignacio Canela consiguió el merecido premio en Rosario, por la octava fecha de la temporada

TURISMO NACIONALPrimer podio en Turismo NacionalJuan Ignacio Canela consiguió el merecido premio en Rosario, por la octava fecha de la temporadaEl rafaelino Juan Ignacio Canela fue 3º en la octava final del Campeonato Argentino de Turismo Nacional Clase 2, disputada este domingo en Rosario. En la vuelta del público y con el aliento de mucha gente cercana, se sintió local y a gusto con el Volkswagen Gol atendido por el Giacone Competición, a tal punto que logró su mejor resultado en el TN.El fin de semana comenzó metiendo el segundo mejor registro en el primer entrenamiento, y siempre estuvo entre los diez mejores, para terminar clasificando octavo. Una gran largada como acostumbró durante este 2021, le dio a Juani la chance de pelear la victoria en la serie, aunque debió conformarse con ser segundo.Para la final, con un Volkswagen Gol muy veloz, pudo sostenerse en zona de podio a lo largo de las extenuantes 16 vueltas en Rosario, ante un marco de público más que importante, con aproximadamente 4500 asistentes, completando la capacidad limitada que se permitió. Sobre el final, Facundo Leanez le quitó el segundo lugar, pero eso no le impidió celebrar y mucho el podio, que estuvo cerca varias veces y ahora en Rosario, por fin se dio.“Estoy muy agradecido a Sergio Giacone y su equipo y a los hermanos Riva por el motor, porque desde la largada tuvimos una actuación increíble, para la foto porque ahí definimos gran parte de nuestra carrera. Después venía siguiendo a Miguel, que me hacía diferencia en el parcial 1 y 2, que es todo acelerando, y no podía seguirlo. Después de cada relanzamiento no se me dio poder pasar a la punta, y lo felicito a él y al equipo porque veníamos 1-2-3 de Giacone en un momento. Estamos en un gran momento, tanto el equipo como yo, esperemos seguir en este camino”, comentó Juani Canela con el trofeo en mano.Y agregó: “Nos faltaba este podio, porque veníamos bien en las series siempre pero los domingos por ahí no podíamos redondear y hoy redondeamos. Gracias a toda mi familia, a los sponsors que me apoyan y este gran resultado me dará más fuerzas para seguir luchando con el presupuesto para continuar”.La próxima fecha será el fin de semana del 19 de septiembre, en circuito a designar.