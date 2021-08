La provincia de Buenos Aires presentará este miércoles un informe sobre la combinación de vacunas

Fuente: minutouno.com

Lo anunció el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien destacó la seguridad del procedimiento.El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , anunció este martes que "probablemente mañana podamos presentar los resultados del informe sobre la combinación de vacunas que se hizo en la provincia y en Capital"."Somos dos partes de un estudio multicéntrico que coordina Nación, al que se irán sumando más provincias", expuso el ministro en declaraciones radiales.Kreplak sostuvo que se están "terminando los estudios para combinar vacunas", afirmó que "seguramente esta noche se cierre parte de la información y tendremos el primer informe mañana" y destacó que "ya quedó demostrado que la seguridad es buena"."Esto quiere decir que mezclar vacunas no tiene mayores complicaciones. Hoy veremos los anticuerpos que generan y mañana vamos a poder comunicarlos", continuó.En ese sentido, manifestó que estarán "los resultados de combinar Spuntik V con Astrazeneca y Sinopharm y de seguridad de combinar Sputnik con Moderna", y analizó que "en cualquier escenario de vacunación, más allá del Covid, que se combinen las vacunas es lo mejor para ganar accesibilidad y no perder oportunidades"."Si cualquier vacuna es igualmente eficaz, combinándolas unas con otras, el mejor escenario es el que sucede con todas las vacunas, cuando habitualmente uno no sabe de qué marca recibe el segundo componente o refuerzo", expuso.Asimismo, planteó que "la gente va a poder optar si quiere o no combinar vacuna" para segundas dosis. Explicó que "vamos a invitar a las personas a recibir las vacunas que tengamos de componente 2 o las combinaciones que hayan demostrado seguridad y eficacia".Con todo, dijo que existe "una expectativa muy alta de que llegue Spuntik componente 2".