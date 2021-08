OMAR PEROTTI: “NOS INTERESA QUE LA EDUCACIÓN SEA LO QUE NOS DISTINGA”

Perotti inauguró la escuela de Educación Técnica Profesional N°351, de Pedro Gómez Cello.







“Esta es una escuela que aloja y nosotros, en nuestra política educativa, queremos escuelas que alojen, que sepan hospedar los sueños de las generaciones más jóvenes y ser capaces de desarrollar el potencial que cada niño, adolescente o joven traen”, manifestó la ministra.



Por último, Cantero sostuvo que “esta escuela aloja a los que tienen que atravesar distancias importantes para garantizar su derecho a la educación. Por eso hoy estamos inaugurando una modalidad agrotécnica con albergue, para que todas las necesidades encuentren respuesta, a igual que el derecho de todos los chicos de la posibilidad de desarrollarse”, concluyó.



En tanto, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, manifestó que “es un orgullo acompañar a un gobernador que ha logrado tantas cosas en la provincia. Todos los días nos pide que dupliquemos esfuerzos, que trabajemos intensamente y que no perdamos de vista para qué estamos en la política, que es por amor a nuestra gente. Estar acá inaugurando una escuela para nosotros es un gran día, porque es lograr objetivos y cumplir sueños”, afirmó.



Por su parte, el senador provincial, Marcelo Lewandowski, se dirigió a los alumnos presentes: “Ustedes se están dedicando a una disciplina que la pueden aplicar en el territorio, para crecer y progresar en el lugar donde nacieron. Esto es vital para poder progresar en toda la provincia”.



“Este es el compromiso del gobierno provincial: que ustedes, como jóvenes que se están capacitando, puedan volcar sus conocimientos para hacer aún más productiva esta área donde viven. Pero tienen que tener los recursos, el apoyo, los talleres y los laboratorios adecuados como primer medida”, concluyó Lewandowski.



En tanto, el presidente comunal, Adrián Grassino, dio la bienvenida y afirmó que “tener este edificio hoy nos llena de satisfacción. Gracias gobernador por todas las medidas y decisiones políticas que ha implementado porque hay decisiones que favorecen a toda la comunidad educativa, como el Boleto Educativo Rural y el Boleto Educativo Estudiantil, que va a posibilitar que muchos chicos asistan a la escuela. Tengamos en cuenta que esta escuela recibe alumnos de toda la región y darle la posibilidad de asistir, sin que la familia tenga un costo económico, es una decisión que tenemos que valorar”, expresó.



“Hoy es un día histórico porque, además, es la primera vez en 10 años que un gobernador visita nuestro pueblo para inaugurar una obra”, finalizó Grassiano.



Los trabajos de ampliación y refacción del edificio se enmarcan en el Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico Profesional. Contó con un presupuesto de $ 35.868.627. La obra consistió en la intervención de 1.971 metros cuadrados en aulas, laboratorios, talleres y albergues.



Participó también de la inauguración el secretario de Educación, Víctor Debloc; entre otras autoridades.



PLAN INCLUIR

Previamente, el gobernador recorrió la obra de mejoras en el área de esparcimiento y recreación, que consiste en la construcción de calzada de rodamiento con pavimento intertrabado en avenida Los Quebrachos. Los trabajos se ejecutan en el marco del Plan Incluir, con un presupuesto de $4.994.100.



Cabe recordar que el Plan Incluir, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, equipamiento barrial, saneamiento y acceso a servicios como energía eléctrica y agua potable.

El gobernador de la provincia inauguró este miércoles la obra de ampliación y refacción de la escuela de Educación Técnica Profesional N°351, en la localidad de Pedro Gómez Cello.El gobernador Omar Perotti inauguró este miércoles las obras de ampliación y refacción de la escuela de Educación Técnica Profesional (EET) N° 351 de la localidad de Pedro Gómez Cello, en el departamento San Justo.En la oportunidad, Perotti sostuvo que “siempre es grato inaugurar una obra, pero mucho más si esa obra es una escuela”; y manifestó que “nos interesa que la educación sea lo que nos distinga; queremos ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y chicas que terminen el nivel secundario, y con la mejor preparación para la instancia laboral, o para seguir estudiando un oficio o una profesión”, destacó el gobernador.Asimismo, el mandatario provincial indicó que “escuelas como esta, con el perfil agrotécnico, nos permiten generar nuevas alternativas de producción para nuestros sectores agropecuarios. Por eso queremos que cada uno de quienes pasen por esta escuela, pueda elaborar su proyecto para producir. Vamos a financiarlos para que puedan arraigarse e incorporar otras opciones y visiones de producción”, anticipó Perotti.“Nuestro compromiso de gobierno es con el arraigo en cada uno de los 365 municipios y comunas, donde cada uno se reconoce por su nombre y donde sigue diciendo orgulloso de dónde es. Ese ‘de dónde es’ queremos que también dé las oportunidades para quedarse, que si alguien elige irse sea porque es una opción, no una última instancia”, agregó el gobernador.En este sentido, resaltó que “queremos que nuestro norte, con gente muy valiosa, con talento y capacidad de trabajo, pueda tener oportunidades; por eso estamos invirtiendo, y mucho. Estamos generando las condiciones para que en cada pueblo y ciudad haya presencia del Estado provincial, que tengan la certeza de que el Estado está para cuidarlos, generar empleo y acompañar al que invierte, produce y trabaja”.“Como decimos siempre, una escuela siempre nos ayuda a generar oportunidades. La educación es el camino hacia la libertad y es fundamental si queremos construir una provincia que acepta las diferencias, pero no las desigualdades”, concluyó Perotti.RESPONDER A LAS NECESIDADES EDUCATIVASA su turno, la ministra de Educación, Adriana Cantero, destacó la “enorme heterogeneidad del sistema educativo santafesino para que todas las escuelas puedan dar respuesta a la diversidad, que no debe constituirse nunca en desigualdad. En esa diversidad, las posibilidades de responder a las necesidades educativas, porque donde hay una necesidad hay un derecho”, enfatizó.