PEROTTI: “HAY QUE CONSTRUIR FUTURO Y ESO ES LO QUE ESTAMOS HACIENDO EN TODA LA PROVINCIA”

El gobernador Omar Perotti encabezó este miércoles la licitación para remodelar la avenida Luis Fanti de Rafaela, entre Faraudello y Santos Dumont (Camino Público N°21), que completará el doble sentido de circulación con cantero central hasta la Ruta Nacional N°34. El plazo de ejecución es de 9 meses y el presupuesto oficial es de $76.351.000.En la oportunidad, Perotti señaló que "toda la ciudad, todos los vecinos, toda la región merecían esta obra mucho tiempo antes. Pasaron 12 largos años desde la interrupción de aquel proceso de ampliación de esta avenida y lo estamos haciendo hoy con un convenio de Vialidad, con el Corredor”, explicó.Luego, el gobernador sostuvo que “hay que construir futuro y eso es lo que estamos haciendo en toda la provincia, corrigiendo errores. Los errores son haber paralizado este tipo de obras, no entendemos cuál es la forma en la que se decidía para la región, la provincia, desde la Nación y desde la misma provincia. Nos toca corregir esos errores gestionando y poniendo en marcha nuevamente obras para que tengan ritmo”, señaló.Más adelante, Perotti destacó que “podemos hacer obras en toda la provincia. En cada pueblo y ciudad hay obras del Plan Incluir, de Obras Menores, por rutas, por Caminos de la Ruralidad, por refacciones, ampliaciones y construcciones de escuelas, de jardines, centros de salud, infraestructura comunitaria. Lo podemos hacer cuidando de la mejor manera el recurso que nos dan los santafesinos pagando los impuestos”, subrayó.“Lo que estamos haciendo, lo hacemos con el pleno convencimiento de que llegamos a la provincia para cambiar las cosas, -prosiguió el mandatario provincial-, para hacer las cosas diferentes”. Y agregó que “hay que equilibrar poblacionalmente esta provincia y es para nosotros central que el Estado dé certezas y las certezas son su presencia, cuidando la vida de cada uno, avanzando en el programa de vacunación más importante de la Argentina y de la provincia, estando presentes en obras que generan expectativas, que generan futuro y empleo”, concluyó el gobernador.Por su parte, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, expresó que “la concreción de esta obra es muy importante debido a que es uno de los sectores de la ciudad donde más accidentes se producen y más muertes hubo”. Luego, Castellanoañadió que “la obra es, como tantas otras, una reivindicación de la ciudad porque son cosas que tenemos atrasadas hace años y donde la inversión provincial y nacional no llegaba”.OFERTASEn la oportunidad se presentaron las siguientes empresas oferentes:>> Franbe S.A, ofertó la suma de $ 83.118.668.>> Cospavc presentó una oferta de $ 79.629.982.>>Menra Construcciones S.A ofertó el total de $ 103.671.650.DETALLES DE LA OBRALa avenida, que forma parte de la travesía urbana de la Ruta Provincial N°70, fue intervenida entre el 2007 y 2008 desde la Ruta Nacional N°34 hacia el oeste, hasta la calle Faraudello y por intermedio del proyecto, se buscará mantener el diseño en el tramo faltante hasta la intersección con el camino que oficia como límite oeste del municipio.Con el objetivo de organizar el tránsito que ingresa a la ciudad y brindar condiciones de seguridad, se incorporarán nuevos carriles de giros, sectores de estacionamiento de tres metros de ancho en el margen sur, isletas, sistema de iluminación central en los canteros y nueva señalización vertical y horizontal, entre otras modificaciones.Los trabajos sobre la calzada serán en sentido hacia el oeste donde se continuarán dos carriles de 7,4 metros cada uno, separados por un cantero de tres metros de ancho en unos 500 metros, reduciéndose gradualmente hasta el final del área de intervención. La estructura estará compuesta por una sub base de hormigón de 10 centímetros de espesor y una carpeta de hormigón H-30, de 23 centímetros.En el trayecto, se contemplan nuevas veredas, una garita para transporte público y nuevos espacios para giros en calles J. y R. Armando, S. Ortiz y Santos Dumont, añadiendo nuevos ingresos, tanto para el Cementerio Municipal, como para el taller de revisión técnica vehicular ubicado en cercanías al enlace con Arturo Jauretche.Entre las obras hidráulicas, se destaca el retiro de alcantarillas transversales, prolongaciones, cámaras de enlace y limpieza, nuevo entubado e incorporación de bocas de tormenta.ELIMINAR OBSTÁCULOS PARA GARANTIZAR LA ENSEÑANZAPosteriormente, el gobernador Omar Perotti inauguró la ampliación y refacción del edificio de la Escuela de Educación Técnica Profesional N°654 de Rafaela. Las obras se llevaron a cabo a través del Programa Nacional de Refacción Integral de Edificios de Establecimientos de Educación Técnico Profesional, y contó con una inversión de $88.138.349.En ese marco, se construyeron aulas, SUM, núcleos sanitarios y circulatorios y se refaccionaron obras de exteriores, aulas y talleres.El gobernador se mostró “feliz de que esta escuela tenga este edificio y que las inversiones nacionales y provinciales nos estén ayudando a mejorar la infraestructura en la provincia”, y pidió que “ojalá nunca más tengamos una etapa donde se paran las obras. Es muy duro parar una obra, pero si además esa obra es una escuela, es doblemente duro. Allí no hay daño para un intendente o para alguien que no le hagan la obra; el daño ha sido para quienes son integrantes de toda la comunidad educativa y no la pueden disfrutar”.El mandatario provincial manifestó que tienen como desafío “ser la provincia que tenga la mayor cantidad de chicos y chicas que terminen la escuela secundaria, preparados para el mercado laboral, para seguir una carrera terciaria o universitaria. Y eso nos obliga a estar atentos en la infraestructura, en los cargos, en todo lo que signifique la apoyatura para enseñar y aprender mejor”.“Esa es la mayor inversión de la provincia. Por eso no queremos que haya obstáculos para estudiar y el Boleto Educativo Gratuito va en esa dirección: que no haya nadie que, por una cuestión económica, tenga que ver relegada a su posibilidad de estudios”, expresó Perotti.Finalmente, el gobernador agradeció a “directivos, docentes y alumnos, y a los padres por acompañar en distintas etapas a esta escuela”, y pidió a los estudiantes que disfruten esta escuela, “háganla suya, a apropiarse de cada lugar, denle vida y esa vida trasládenla afuera, para que más chicos sigan viniendo a este establecimiento a aprender, a empujar desde aquí a su barrio, a su ciudad y a su provincia”, finalizó Perotti.A su turno, la ministra de Educación, Adriana Cantero, destacó que “siempre es una alegría estar en una escuela que crece”, luego añadió que “estamos en un momento crucial para la revalorización de la educación técnica que abre puertas para que un país construya alrededor de una perspectiva de producción y trabajo”.Por su parte, la directora del establecimiento, María Eugenia Emmert, valoró la obra y expresó que “a los educadores nos mueve la esperanza de creer que, a pesar de la espera, la constancia hace que las generaciones futuras puedan ver aquel proyecto que pensamos años atrás”.PRESENTESDurante las actividades estuvieron presentes, además, el secretario de Educación, Víctor Debloc; el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani; la secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, Bárbara Chivallero; y presidentes de vecinales, entre otras autoridades provinciales y locales.