PEROTTI: “QUEREMOS CONSOLIDAR LA SALA DE 4 AÑOS PARA DARLE, A CADA UNO DE NUESTROS NIÑOS, UN ACOMPAÑAMIENTO DESDE SU EDAD MÁS TEMPRANA”

En Gálvez, el gobernador de la provincia inauguró este miércoles la pavimentación del acceso al Jardín Nucleado N°225. La obra se ejecutó en el marco del Plan Incluir, con una inversión de más de 17 millones de pesos.El gobernador Omar Perotti inauguró este miércoles, en la ciudad de Gálvez, la obra de pavimentación del acceso al Jardín Nucleado N°225 y al playón deportivo de Barrio Tropezón, junto con las respectivas veredas perimetrales del establecimiento educativo.Los trabajos fueron financiados por el gobierno provincial, en el marco del Plan Incluir. Demandaron una inversión total de $17.484.743.En la oportunidad, Perotti sostuvo que “la posibilidad de arraigar a la gente es una de las políticas centrales que queremos llevar adelante en estos años. Descentralizar nuestra provincia es equilibrarla poblacionalmente e integrarla territorialmente. Por eso, nos escucharán hablar de rutas transversales en el norte, de unir y generar los accesos en cada uno de los pueblos y vincularlos entre sí”, sostuvo el gobernador.“Es una gran alegría ser parte del progreso de Gálvez. En cada uno de nuestros pueblos y ciudades, las obras públicas ayudan a generar empleo y a movilizar la economía local”, agregó Perotti. Respecto de las obras en el jardín, manifestó: “Que aquí se estén formando las primeras infancias me parece que es central e irrepetible, por eso queremos acompañarlos”.Y agregó: “Todos en algún momento de la vida podemos hacer la escuela primaria, la secundaria o una carrera universitaria, pero pasar por el jardín es ahora o no se hace más. Lo antes posible que podamos tener a todos, desde la edad más temprana, integrados al sistema educativo, es fundamental. Porque así seremos una comunidad mejor”, añadió el gobernador.“El esfuerzo del año pasado y el de este año fue haber generado todos los cargos para poder tener la universalización de la sala de 4 años. Queremos consolidarla e ir avanzando, porque necesitamos darle a cada uno de nuestros niños ese acompañamiento desde su edad más temprana”, finalizó el mandatario santafesino.OBRA PÚBLICA Y PROGRAMASPor su parte, el intendente de la ciudad de Gálvez, Mario Fissore, manifestó que “es un orgullo estar inaugurando una obra muy esperada por la comunidad educativa y por la gente del barrio Tropezón”, al tiempo que señaló que “hoy es un día de agradecimiento: quiero agradecer las gestiones del gobernador Perotti al frente de la provincia de Santa Fe, porque nuestra ciudad se ve reflejada en las políticas públicas del gobierno, no solamente en la obra pública sino, también, en la andanada de programas que se están llevando adelante a pesar de la pandemia”.Por último, Fissore destacó que “hoy, al Plan Incluir, puede acceder cada comunidad de los 365 pueblos y ciudades que tiene la provincia de Santa Fe. Vamos a seguir trabajando por este barrio”, concluyó.A su turno, la directora del Jardín Nucleado Nº225, Carina Cuaranta, agradeció a las autoridades y manifestó que “esta obra finalizada es un sueño cumplido. Cobijar infancias felices es la frase que identifica nuestro jardín, porque sostenemos que las infancias son felices cuando poseen una escuela solidaria y comprometida, que respeta sus derechos y les brinda respuestas a sus necesidades actuales”, dijo.EN DETALLELos trabajos se ejecutaron en las calles Laprida, entre Av. República y J.V. González; Pasaje San Cristóbal y J.V. González, entre Laprida y Balcarce; y Balcarce, entre J.V. González y Pasaje San Cristóbal.El Jardín Nucleado N°225 tiene sede propia desde 2019, cuando fue construida con fondos de la Nación a través del Programa “700 escuelas”, en un terreno donado por el municipio local.PRESENTESAcompañaron al gobernador, además, el senador por el departamento San Jerónimo, Leonardo Diana; la secretaria de Administración del Ministerio de la Producción, Melina Gavatorta; el subsecretario de Pequeña y Mediana Industria (PyMI) e Innovación, Marcelo Comelli; la directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos, Magalí Mastaler; los presidentes del Concejo Municipal de Gálvez, Martín Luna; de la Vecinal Tropezón, Conrado Daniele, y de la Cooperadora del Jardín, Fernanda Montes.