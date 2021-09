AMPLIARON DE 7:30 A 18 LA ATENCIÓN EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL EN SANTA FE Y ROSARIO

El subsecretario de Registros de la provincia, Francisco Dallo.





Para la realización de trámites de DNI y/o pasaportes. Los interesados tienen que sacar previamente turnos en www.santafe.gov.ar/turnos.Este viernes en conferencia de prensa, en la ciudad de Santa Fe, se informó sobre el nuevo horario de atención al público que tendrá el Registro Civil para trámites de DNI y Pasaportes. Previamente, se deberá sacar un turno en www.santafe.gov.ar/turnos En la oportunidad, el subsecretario de Registros, Francisco Dallo, explicó que “vamos a atender desde las 7:30 hasta las 18 horas, tanto en Santa Fe como en Rosario, las gestiones para tramitar los DNI y pasaportes. En cuanto a la tramitación de partidas de nacimiento estamos muy bien, superado ya ese cuello de botella en cuanto a la solicitud y entrega”, aseguró.En relación con la solicitud de DNI para poder votar en las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), Dallo indicó que “vamos a entregar los DNI que lleguen al Registro Civil e informaremos los días y horarios en los que se van a poder retirar”.Por su parte, el director provincial del Registro Civil, Mariano Gálvez, dijo que “estamos contentos porque se trata de una buena noticia para la gente. A partir de la reincorporación del personal, podemos, no solamente sostener los servicios sino, también, ampliarlos. El poder brindar atención al público hasta las 18 horas implica un gran esfuerzo del personal del Registro, a quien le agradecemos enormemente”.“El servicio es desde las 7:30 hasta las 12:30 horas y luego se activa de nuevo hasta las 18, mejorando la cantidad de turnos y de tipos de trámites, permitiéndole a aquellos que desarrollan actividades por la mañana, que puedan acudir por la tarde. Con esta medida creemos que no solo vamos a alcanzar los resultados en la atención que se obtenían en 2019, sino que los vamos a superar; ese es el desafío que tenemos por delante”, precisó Gálvez.Asimismo, Dallo pidió que “aquellos usuarios que ya hicieron uso del turno o que ya vinieron de manera excepcional por alguna urgencia, que se tomen la molestia de ingresar a la Web y cancelar el trámite, a través del mail que recibieron. Esto es importante porque, de esta forma, le cede el lugar a otra persona que necesita realizar alguna gestión”.DNI NO BINARIOS“Si bien es un trámite que desde el ReNaPer (Registro Nacional de las Personas) ya se autorizó, las personas que han optado por este cambio de adecuación registral, aún no han generado su DNI No Binario porque está pendiente la resolución de esa situación, es decir, primero tienen que adecuar su partida de nacimiento para, luego, hacerlo con su DNI No Binario”, señaló el director provincial del Registro Civil, Mariano Gálvez.TURNOS PARA CELEBRAR MATRIMONIOSSobre este aspecto, Gálvez dijo que “nuestra provincia fue una de las pocas que, en pandemia, sostuvo este servicio que fue suspendido solo por muy corto tiempo. En virtud de que se están autorizando las celebraciones de fiestas privadas, estamos autorizando el servicio para que el oficial público pueda realizar la ceremonia en ese evento. Los interesados pueden acercarse al turnero oficial y solicitar el turno correspondiente para acercarse a nuestras oficinas de la 3ra sección, en General Paz y Hernandarias, en la ciudad capital, donde se constituye la base que nos permite descomprimir la actividad en la sede central de San Luis al 2900”, consignó.OFICINAS EN ROSARIO Y SANTA FELas oficinas del Registro Civil se encuentran en Santa Fe (San Luis 2950) y en Rosario (Salta 2752).