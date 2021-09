Argentina participará del ensayo clínico de un nuevo tratamiento antiviral contra el Covid-19

Fuente: minutouno.com

El estudio, que se realizará en casi una veintena de países, busca evaluar la seguridad y eficacia del medicamento contra el Covid-19.Argentina se sumará al ensayo clínico de molnupiravir, un potencial antiviral de administración oral para el tratamiento inicial de la infección por coronavirus Covid-19, según informó este miércoles el laboratorio que llevará adelante el estudio cuyos resultados se esperan para octubre de 2021."La molécula molnupiravir en investigación de Fase 3 consiste en un potencial medicamento antivírico oral que podría prevenir la replicación de virus de ARN, incluidos SARS-CoV-2", explicó en un comunicado el laboratorio norteamericano MSD (Merck Sharp & Dohme), responsable de las investigaciones en colaboración con Ridgeback Biotherapeutics.El estudio, denominado MOVe-OUT, se lleva a cabo simultáneamente en varios países como Brasil, Chile, Colombia, Francia, Guatemala, Bulgaria, Alemania, Israel, Italia, Japón, Egipto, Filipinas, Polonia, Rusia, Canadá y Estados Unidos.En Argentina, se realizará en la Clínica Independencia, en el partido bonaerense de Vicente López, y en el Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos de Rosario, en Santa Fe.Según detalla el comunicado, el estudio evaluará el molnupiravir durante cinco días."La dosificación y forma de administración se determinó en la fase previa de investigación del fármaco, finalizada en marzo de este año, y que evidenció la actividad antiviral del molnupiravir en pacientes que no fueron hospitalizados con Covid-19 confirmado y síntomas iniciales", informó el laboratorio.En la etapa actual de la investigación, se evaluará la seguridad y eficacia del medicamento.Para participar es necesario tener al menos 18 años, haber dado positivo en Covid-19 en los últimos 4 días, tener al menos un síntoma de Covid-19, como fiebre, tos o pérdida del gusto u olfato, no estar hospitalizado y no haber recibido la vacuna, entre otros.Los interesados pueden contactarse con info@ahorasalud.com o fundacion@consultoriosintegrados.org.