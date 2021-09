COVID-19: SALUD COMENZÓ LA CAPACITACIÓN PARA LA INMUNIZACIÓN CON VACUNAS DEL LABORATORIO PFIZER

Fue en Rosario y estuvo dirigida a todos los que intervienen en el proceso desde la recepción, almacenamiento, manipulación y colocación. Se replicará en la ciudad de Santa Fe.





Fue en Rosario y estuvo dirigida a todos los que intervienen en el proceso desde la recepción, almacenamiento, manipulación y colocación. Se replicará en la ciudad de Santa Fe.La provincia, a través del Ministerio de Salud, realizó este martes, en la Ex Rural de Rosario, una capacitación dirigida a los equipos de inmunización, ante el inminente arribo de vacunas contra el Coronavirus del laboratorio Pfizer, que enviará el Gobierno Nacional, junto con partidas de vacunas CanSino.La instancia de formación y taller estuvo a cargo de la directora provincial de Territorios Saludables, Ana Paula Milo, conjuntamente con la coordinadora del programa provincial de Inmunizaciones, Soledad Guerrero.Al respecto, Ana Paula Milo precisó que “la jornada de capacitación de hoy estuvo dirigida no solo a los vacunadores sino también a todos los que colaboran en el operativo de inmunización: quienes realizan tareas de registro, quienes se encargan de cuidar y mantener la temperatura de los freezers, entre otras tareas fundamentales. Comenzamos en Rosario, pero se realizará otra en la ciudad de Santa Fe, porque son las dos primeras ciudades adonde llegarán estas vacunas y en donde se van a comenzar a aplicar de forma inmediata”.“Es fundamental –destacó la directora provincial de Territorios Saludables– que al momento de la llegada de estas nuevas formulaciones los equipos estén capacitados y preparados para que la aplicación sea de manera inmediata y sin dilaciones. Particularmente porque Pfizer requiere formas de conservación, manipulación e inoculación distintas a las de las vacunas que venimos utilizando en el país; y es muy importante prepararnos para ello”.Por su parte, Guerrero señaló que la de Pfizer “es una vacuna con características particulares en cuanto a la cadena de frío, en cuanto a población objetivo que abordaremos, en cuanto al modo de preparación, dado que se trata de una vacuna que se debe diluir con suero fisiológico”.“Entonces lo que profundizamos hoy fue el diálogo con los vacunadores y con quienes manejan los ultrafreezers (necesita -70° para conservarse) de modo tal que no haya margen para errores”, agregó Guerrero.CanSinoAna Paula Milo explicó que, a diferencia de la formulación del laboratorio Pfizer, la CanSino, que también se usará por primera vez en el país, se trata de “una vacuna de fácil conservación y que se aplica de una sola vez (monodosis), lo que ofrece múltiples ventajas que ampliarán la accesibilidad, lo cual es muy gratificante para nosotros”.Finalmente, y en línea con ello, Guerrero detalló que las mismas “pueden conservarse y trasladarse a temperatura de heladera (de 2 a 8º), llegando a territorios y zonas apartadas: Migrantes, gente en situación de calle, poblaciones que trabajan y viajan por asuntos laborales, trabajadoras y trabajadores sexuales, estudiantes universitarios que están alejados de sus lugares de origen, y a todos aquellos que no pudieron registrarse por problemas de conectividad”.