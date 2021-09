El Fiornovelli Sport Group volverá a tener a Cristian Garbiglia en Clase 3, reemplazando a Luigi Melli

TURISMO PISTAEquipo completo, pero con cambiosEl Fiornovelli Sport Group volverá a tener a Cristian Garbiglia en Clase 3, reemplazando a Luigi MelliLa sexta fecha del Turismo Pista será en Rosario, y el Fiornovelli Sport Group será local, en un escenario que conocen del automovilismo zonal fundamentalmente. El dibujo a utilizar será inédito para la categoría, donde Fabio Fiornovelli preparó siete autos en Arroyo Seco.La principal novedad está en la Clase 3, porque el Toyota Etios que habitualmente corre Luigi Melli, será conducido por Cristian Garbiglia. El chaqueño no podrá estar presente, y el cordobés espera dar que hablar con la estructura que lo acompañó en el campeonato 2020 de Clase 2.Dentro de la Clase 2, Fiornovelli tiene a los dos punteros del certamen, Santiago Tambucci y Matías Cravero, quienes con Chevrolet Celta y Corsa respectivamente se encuentran empatados con 114 unidades. No obstante, será fundamental que ambos sumen fuerte para mantenerse en lo más alto.En franca lucha por los primeros lugares, también está Maximiliano Andreis, quien espera destacarse con el Corsa y remontar ubicaciones en la tabla anual. Ya con otras metas, Mariano Sala y el Volkswagen Up se encuentran cada vez más veloces y en Rosario, hay deseo de hacer pesar la localía. Además, Diego Casais con otro Corsa tratará de pelear por puntos importantes, en un trazado desafiante.Finalmente, en Clase 1 sí correrá Franco Melli, con el Fiat Uno que lo tiene séptimo en la tabla de posiciones. El joven de Resistencia buscará volver al podio en el Turismo Pista y así escalar en el campeonato.Este jueves serán los entrenamientos, mientras que el viernes habrá pruebas de clasificación y tres series por categoría. El sábado serán las finales.