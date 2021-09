El rafaelino volvió a subir al podio, esta vez en Alta Gracia, y está a muy pocos puntos de la cima de la tabla anual de Clase 2

“Terminé cansado porque fue un carrerón, largamos 23º y no era nuestro fin de semana. Trabajamos un montón con el Giacone Competición y los hermanos Riva. Estoy emocionado porque la lucho mucho para estar acá, y mucha gente no sabe pero a mí nadie me regala nada para estar acá. Estoy agradecido a los sponsors de Rafaela y de mi zona por el apoyo que es necesario”, expresó al bajar del auto Juani Canela.



Y una vez hecho el análisis con el puesto de protagonista que tiene en el torneo, aseguró: “Fue increíble lo que pasó en esta final. Ahora estamos en la pelea por el campeonato y vamos a buscarlo, con ese triunfo que nos falta. Seguramente haremos una prueba antes de ir a Trelew para tener todo en las mejores condiciones. Todo esto era impensado a principios de año pero afrontaremos el desafío”.



La próxima fecha será el fin de semana del 17 de agosto en Trelew, Chubut.











TURISMO NACIONALJuani Canela se metió de lleno en la lucha por el campeonato