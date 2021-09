Elecciones 2021: en Diputados, Mirabella y Fein ganaron sus internas y Juntos por el Cambio fue la fuerza más votada

Los precandidatos a diputados por Santa Fe en las Paso de este domingo. (Rosario3)









En el Frente de Todos, el referente del perotismo ganó con claridad y en el Frente Amplio Progresista se impuso la nómina de la ex intendenta. Juntos por el Cambio, con la suma de sus cinco candidatos, estaba 11 puntos por arriba del peronismo. Nueve fuerzas pasan el umbral para competir en noviembre.La suma de los cinco precandidatos a diputados nacionales de Juntos para el Cambio le daban a esa fuerza la mayor cantidad de votos en la provincia de Santa Fe con casi 11 puntos por encima del Frente de Todos, que quedaba en segundo lugar con una puja interna entre dos listas. El Frente Amplio Progresista (FAP) quedaba tercero, sumando las dos nóminas en pugna.En el peronismo, Roberto Mirabella –referente del perotismo– ganó cómodo la interna a su rival interno Eduardo Toniolli que obtenía la mitad de los votos. Además, el actual senador nacional fue el candidato más votado a nivel individual. La tendencia de diputados fue similar a la que se producía en Senadores, donde Marcelo Lewandosky se impuso a Agustín Rossi.Con el 78 por ciento de las mesas escrutadas, la lista “Celeste y Blanca” de Mirabella alcanzaba el 67 por ciento de los votos dentro del Frente de Todos y en segundo lugar se ubicó “La Santa Fe que queremos” con el 33 por ciento.En el Frente Amplio Progresista (tercero en la suma general con el 10 por ciento de los votos totales), la lista de la ex intendenta y presidenta del Partido Socialista, Mónica Fein, ganó cómodamente a la nómina del radical Palo Oliver cuya boleta estaba pegada a la del precandidato a senador Rubén Giustiniani –ambos avalados por el intendente de Rosario Pablo Javkin–.La puja interna en Juntos por el Cambio era la más pareja. Con el 78 por ciento de las mesas escrutadas el radical Mario Barletta –arrastrado por la triunfante lista de Carolina Losada como candidata a senadora– se imponía por muy pocos votos a la lista encabezada por Gabriel Chumpitaz (Maximliano Pullaro es el candidato a Senador). No muy lejos quedaba, cinco puntos por debajo, quedaba Luciano Laspina y cuarto el edil rosarino Roy López Molina con su lista Vamos juntos. Dieter Von Dannwitz quedó quinto.Nueve listas para noviembreDel total de 23 nóminas presentadas por 13 fuerzas pasaron el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos 9 fuerzas que estarán representadas en las generales del 14 de noviembre.Pasó el umbral y quedó en el cuarto lugar a nivel provincial la lista de Carlos Del Frade por el frente Soberanía Popular. En quinta posición se ubicó la ex boxeadora Alejandra Locomotora Oliveras con su lista Somos Vida por el frente Unite que no tenía interna.El cantante de cumbia Coty Hernández, quedó en sexta posición con la lista Creo en Santa Fe por el frente Somos Futuro.Otros tres frentes electorales pasan a las generales: Primero Santa Fe (Luis Contigiani ganó la interna y encabezará la lista en noviembre), el frente Podemos (se impuso el sector de Patricia Silva) y el Frente de Izquierda (Carla Deiana venció a la lista de Jimena Sosa).En el caso de los partidos políticos que presentan más de una lista, para conformar las listas definitivas se aplicará el sistema D´Hondt entre las que superaron el 10% del total de votos emitidos dentro de la fuerza política en las Paso de este domingo.Los nueve que salen en diciembreEn la Cámara de Diputados de la Nación finalizarán en diciembre los mandatos de tres diputados del Frente de Todos (Esteban Bogdanich, Josefina González y Patricia Mounier), cinco de Juntos por el Cambio (Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Albor Cantard, Gonzalo del Cerro y Gisela Scaglia), y uno del Frente Progresista (Luis Contigiani).