Elecciones 2021: Juntos por el Cambio es la fuerza más votada en Santa Fe para senadores; Lewandowski y Clara García ganan sus internas

Optimismo en el búnker perottista, donde llegó Marcelo Lewandowski (Alan Monzón/Rosario3)









Fuente: rosario3.com





Marcelo Lewandowski se imponía con claridad a Agustín Rossi en la interna del peronismo santafesino rumbo al Senado nacional. Clara García hacía lo mismo con Rubén Giustiniani en el Frente Amplio Progresista. En Juntos por el Cambio los resultados eran muy ajustados entre Pullaro, Losada y AngeliniCon los primeros datos oficiales cargados a nivel nacional, en la categoría a senadores nacionales por Santa Fe había dos internas con resultados muy marcados en los principales espacios políticos de la provincia: en el Frente de Todos, la lista de Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnun triunfaba claramente sobre la liderada por Agustín Rossi y la vicegobernadora Alejandra Rodenas. En tanto, en el Frente Amplio Progresista la lista de Clara García y Paco Garibaldi doblaba en votos a la de Rubén Giustiniani y María Eugenia Schmuck. En la interna de Juntos por el Cambio todo era paridad, pero a la vez se consolidaba como el frente con más votos, por encima del peronismo y del FAP.Con casi el 70 por ciento de las mesas escrutadas a nivel nacional, Juntos por el Cambio era la fuerza más votada en Santa Fe con el 41,12%; seguido por el Frente de Todos con 29,72%; y en tercer lugar el Frente Amplio Progresista con 10,25%.En cuanto a las internas, en el peronismo santafesino la lista para senadores nacionales de Marcelo Lewandowski y María de los Ángeles Sacnun, que tiene al gobernador Omar Perotti como candidato a senador suplente, arrasaba a la de Agustín Rossi y la vicegobernadora Alejandra Rodenas.En el Frente Amplio Progresista, la lista para el Senado nacional de Clara García y Paco Garibaldi también superó ampliamente a la de Rubén Giustiniani.En el búnker perottista, más temprano Grandinetti confió que “los fiscales nos hablan con mucha alegría, vamos a terminar bastante bien”. Y agregó que “hay números buenos también en Rosario con (el precandidato a concejal) Lisandro Cavatorta”. Aunque luego indicaron: “Pero queremos ser prudentes y responsables”.Erica Gonnet, por su parte, dijo: "Sabemos que no fue una jornada fácil, que los fiscales están trabajando todavía". Y ratificó los dichos de Grandinetti: "Recibimos numeros con mucha alegría de los fiscales".Minutos después arribó el precandidato a senador Marcelo Lewandowski, que fue prudente: "Estamos tranquilos. Somos optimistas pero mejor hay que esperar. Los resultados nacionales van a ser más cómodos". De todos modos, referentes de ese espacio oficialista hablaban de una diferencia de 65 a 35 por ciento, según sus mesas testigos, en la categoría senador nacional.Las Paso de este domingoEste domingo 12 de septiembre son las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) en todo el país. Sin embargo, en Santa Fe esa disputa hacia el interior de los partidos tiene otras particularidades fuertes, como por ejemplo la pelea en el oficialismo peronista, con una lista integrada por el gobernador Omar Perotti y otra lista en la que figura su vicegobernadora Alejandra Rodenas. En Juntos por el Cambio también hay ruido, con cuatro listas en las que no faltaron las acusaciones y las chicanas. Y en el Frente Amplio Progresista subyacen las diferencias entre el Socialismo, tras la pérdida por covid de su máximo referente Miguel Lifschitz -la candidata a senadora es su viuda Clara García-, y el candidato del intendente de Rosario, Pablo Javkin, que intenta posicionarse a nivel provincial para 2023.Más de dos millones de santafesinos, que representan al tercer distrito electoral del país, estarán en condiciones de ir a las urnas en las Paso de este domingo y de elegir a los candidatos que competirán por las tres bancas del Senado de la Nación, en el marco de una puja interna de los tres principales frentes, con dos listas en el Frente de Todos y en el Frente Amplio Progresista, y cuatro en Juntos por el Cambio.Con 2.768.525 ciudadanos habilitados para votar en 8.912 mesas, Santa Fe se ubica detrás de las provincias de Buenos Aires y de Córdoba entre las de mayor caudal electoral, y sus electores representan el 8,06% del padrón nacional.En el PJ, una interna y mucho másA diferencia de lo que se resolvió en la mayoría de los distritos, el Frente de Todos tendrá competencia interna ante la falta de acuerdo que llevó a plantear y mantener su postulación al exministro de Defensa Agustín Rossi, cuyo nombre estará en una de la boletas de precandidatos a senadores, nuevamente acompañado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas.Enfrente estará el senador provincial Marcelo Lewandowski, secundado por la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun, nómina que surgió del acuerdo entre el Gobierno nacional, la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Omar Perotti -quien incluso se postuló como senador suplente- y otros sectores del peronismo, como el de María Eugenia Bielsa. Josefina González es la suplente de Sacnun.El actual jefe del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de Santa Fe, Leandro Busatto, y la diputada Lucila De Ponti, son los miembros suplentes de Rossi y Rodenas para el Senado de la Nación.El gobernador Perotti en una lista y su vicegobernadora Rodenas en la otra representa toda una foto del momento que atraviesa el peronismo en la provincia. Pase lo que pase en la interna de este domingo, alguien saldrá "herido" para el resto del período de gobierno en la provincia.Póker de listas en Juntos por el CambioEn el caso de Juntos por el Cambio, la coalición conformada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica es la que ofrecerá mayor variedad en las Paso del domingo: son cuatro listas en total. Una de éstas se identificada como PRO "pura", la que encabeza en la categoría senadores el diputado Federico Angelini junto a la legisladora y exmodelo Amalia Granata.Pero en la primaria de JxC también participarán tres listas de extracción mayormente radical, con distintos precandidatos, aunque llevan postulantes del PRO y de la Coalición Cívica: el exintendente de Santa Fe José Corral, la periodista Carolina Losada y el exministro de Seguridad de la gestión de Miguel Lifschitz, Maximiliano Pullaro.La periodista Carolina Losada tendrá como compañero de fórmula masculino para el Senado a Dionisio Scarpin. El radical Maximiliano Pullaro estará acompañado por Carolina Piedrabuena, oriunda de la capital santafesina.La tercera nómina de macristas y celestes pro vida tendrá a Amalia Granata como compañera de Federico Angelini para el Senado. Por su parte, el radical José Corral tendrá como compañera de precandidatura al Senado a Astrid Hummel.Un Frente partido en dosLa otra coalición que posee representación parlamentaria es el Frente Amplio Progresista (FAP), que reúne a socialistas y a un sector del radicalismo de la provincia junto a socios menores, y cuyo desafío pasa por digerir la muerte, hace exactamente cuatro meses, del ex gobernador Miguel Lifschitz, quien hasta su fallecimiento era el líder natural del espacio.Su esposa, Clara García, es la primera postulante del socialismo para disputar las bancas en el Senado, mientras que enfrente tendrá un rival con experiencia en el exsenador Rubén Giustiniani, quien además cuenta con el aval del intendente de Rosario, Pablo Javkin.Paco Garibaldi (ex diputado provincial y actual concejal de Santa Fe) es el compañero de Clara García en la precandidatura del socialismo para el Senado.En tanto, junto a Giustiniani estará como precandidata a senadora la actual presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. Los precandidatos a senadores suplentes son Jacinto Speranza (de Giustiniani) y Verónica Benas (de Schmuck).Otras fuerzas que empujan hacia el SenadoEl ex concejal de Rosario Jorge Boasso reapareció y se presentará como candidato para senadores por el espacio Primero Santa Fe. Se trata de un frente conformado por el MID, la democracia cristiana y PAIS, que es el partido que conduce Marcelo Pipi Andrada del sindicato de recolectores. El ex edil rosarino estará acompañado en la boleta por María Virginia Borga, nutricionista y docente santafesina.Unite llevará a la diputada provincial Betina Florito.La izquierda tendrá por su lado a la lista de Unir la Izquierda (Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista) que encabezará Irene Gamboa del PTS como precandidata a senadora, joven referente del movimiento de mujeres y de los derechos humanosEl MST presentará lista aparte e irán a las PASO en el Frente de Izquierda, con Fernanda Gurtiérrez para el Senado.El Frente Social y Popular tendrá a la ex diputada Mercedes Meier y al educador popular y concejal verense Javier Barbona para el Senado.Por el partido Proyecto Joven, Tahiana Marrone, candidata trans y ex veterana de Malvinas, para el Senado.¿Qué se vota para el Senado?Este domingo se definirán los candidatos de cada espacio o coalición que en las elecciones del 14 de noviembre cuando el FdT pondrá en juego las dos bancas del Senado de Mirabella y Sacnun y el mandato de la banca de la minoría que ocupa Alejandra Vucasovich, en reemplazo del fallecido Carlos Reutemann en la representación del interbloque Federal, aliado de JxC.Santa Fe también tendrá en noviembre elecciones legislativas provinciales, con el sistema de boleta única y box de votación, a diferencia de los comicios nacionales, en los que se emplea la boleta sábana y cuarto oscuro.Además, en 14 municipios santafesinos se elegirán candidatos a intendente y en un total de 59 comunas se renovarán 210 concejales titulares y 184 suplentes, en tanto que en 306 localidades se elegirán representantes comunales.Después de las PasoLa distribución de bancas en el Senado nacional, por ejemplo es por mayoría simple. En la interna, el que gana pone a los dos candidatos. Y el que gana en la general, se queda con dos de las tres bancas de su provincia o jurisdicción; la tercera, va para la primera minoría.