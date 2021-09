En las PASO votarán por primera vez las personas no binarias

Fuente: minutouno.com

Quienes hayan iniciado el trámite de rectificación del Documento Nacional de Identidad (DNI) podrán votar el domingo en las PASO con su nombre autopercibido.Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de este domingo serán particularmente inclusivas dado que es la primera vez que votarán personas no binarias respetando su identidad de género. Además, participará una mayor cantidad de migrantes ya que el padrón que los nuclea creció 20 veces en la Ciudad de Buenos Aires y 25,4% en la provincia homónima en los últimos dos años.También se elaboraron materiales de información para personas con discapacidades y en lenguas originarias.Para las elecciones de este 12 de septiembre las personas no binarias que hayan iniciado el trámite de rectificación del Documento Nacional de Identidad podrán votar con su nombre autopercibido y con los datos que hayan brindado para el nuevo DNI.Desde la Justicia Nacional Electoral (JNE) informaron a Télam que aunque ya estaba vencida la fecha de cierre de novedades al momento de emisión del Decreto 476/21, que permite el cambio de DNI con la posibilidad de elegir la "x" en el campo "sexo", pero "se tomaron igualmente medidas para su implementación, en el mayor grado posible".Por una parte, se modificó la consulta de padrón en internet y se incorporó la categoría de género "Sin especificar"; a la vez que la JNE requirió al Registro Nacional de las Personas (Renaper) que informara sobre los trámites vigentes que tuviera de rectificación de DNI con la "x"."Esos trámites informados fueron comunicados por la Comisión Nacional Electoral a los jueces de cada distrito para que consideraran la rectificación (en el período de agregados y tachas) de los datos de identidad de esas personas en el padrón. En casi la totalidad de los casos informados por Renaper, los jueces llegaron materialmente a incorporar la rectificación en el padrón impreso y en la consulta web", informaron desde la Cámara.También aclararon que el padrón no informa el género de cada persona, pero sí el nombre de pila.Toda persona con una identidad de género distinta a la que le fue asignada al nacer tiene derecho a ser tratadas de forma digna, respetándose su género, a partir de la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), por lo que las y los presidentes de mesa y cualquier trabajador a cargo del desarrollo de las elecciones debe respetar esa norma.En este sentido, el artículo 12 de la ley establece que "deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados""En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada", añade la norma.En diálogo con Télam, SaSa Testa, activista no binarie y magister en Estudios y Políticas de Género, dio un mensaje a quienes desempeñen tareas durante los comicios."Si se encuentran con una persona que se presenta con un nombre y una expresión de género que -a priori- no coincide con lo que se esperaría (desde la cultura heterocispatriarcal), que respete el modo en el que el, la o le votante se nombra y se presenta y que tenga la conciencia de saber que el dato más relevante de todo DNI es, finalmente, el número del documento", apuntó.Por otra parte, en las elecciones del domingo habrá un aumento considerable en el número de migrantes que podrán acercarse a votar, principalmente en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.La Legislatura porteña aprobó en 2018 el Código Electoral de la Ciudad de Buenos Aires que estableció el empadronamiento automático de todas y todos los migrantes con residencia permanente -el cual se implementó este año- , lo que permitió que esa nómina creciera 20 veces, alcanzando las 417.000 personas que pueden votar.En tanto, un convenio entre el Renaper, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Provincial de las Personas (RPP) firmado en mazo pasado para la remisión periódica de novedades de los datos de extranjeros/as facilitó que puedan votar para cargos provinciales en las PASO 868.469 extranjeros y extranjeras que residen en esa jurisdicción, lo que significó un salto de 24,5%.Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires presentan su propia normativa respecto de la inclusión de migrantes en el padrón, por lo que al ingresar a www.argentina.gob.ar en el apartado "Extranjeros residentes en Argentina" se puede ver la forma de empadronamiento y los requisitos para votar en cada distrito.La presentación de reclamos por errores u omisiones en el padrón finalizó el 11 de junio, pero para consultar se puede ingresar a https://www.padron.gob.ar/Por otra parte, la Dirección Nacional Electoral, en colaboración con la Cámara Nacional Electoral, difundió manuales, guías y folletos informativos destinados a quienes intervienen en el proceso electoral con el objetivo de aportar herramientas "para llevar a cabo una correcta actuación en las próximas elecciones del 12 de septiembre y 14 de noviembre".Así, además de información general sobre horarios, dónde votar o qué pasos seguir, también se difunden medidas "para garantizar los derechos políticos en condiciones de igualdad de todos/as los/as ciudadanos/a" y se dirige a personas con discapacidad(es), adultos mayores y personas gestantes.Entre ellas se establece que las personas con discapacidad pueden no hacer fila para votar y los adultos mayores tienen prioridad si asisten entre las 10.30 y las 12.30.También informa que quienes tengan una limitación para votar pueden hacerlo asistidas con una persona de confianza, una autoridad de mesa o un perro de asistencia.Esta información fue traducida a diferentes lenguas originarias a partir de una cooperación con el Centro Universitario de Idiomas (CUI) y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)."Esto es una gran iniciativa porque la tarea nuestra desde el CUI es visibilizar que los pueblos originarios son parte de nuestro territorio y apoyamos sus reclamos, sus derechos a ser ciudadanos y como tales tienen que tener acceso a toda la información. Tenemos que avanzar en visibilizar que la Argentina no es solo una nación blanca y europea sino que tiene una larga tradición y fusión originaria", dijo a Télam Roberto Villarruel, director del CUI.Por eso, "son muy importantes estas tareas que desde el Estado se hacen para ampliar el acceso a la información en las lenguas maternas y originarias", concluyó.