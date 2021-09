En una carrera muy difícil, el fueguino estuvo atento y eludiendo un fuerte accidente pasó a la punta y no la soltó más

TURISMO NACIONALLucas Yerobi consiguió su segundo triunfo con Ale Bucci RacingEn una carrera muy difícil, el fueguino estuvo atento y eludiendo un fuerte accidente pasó a la punta y no la soltó másAle Bucci Racing volvió a ganar en la Clase 2 de Turismo Nacional, de la mano de Lucas Yerobi con uno de los Ford Fiesta alistados en Villa Gobernador Gálvez. Alta Gracia tuvo un trato muy duro con casi todos los pilotos del equipo, excepto con el representante de Tierra del Fuego, quien fue mejorando tanda a tanda y se llevó una gran victoria.Lucas fue quien mejor aprovechó cada momento del fin de semana más allá de que en algún pasaje del fin de semana, los pilotos del equipo se mostraron competitivos. En entrenamientos era Maximiliano Bestani, en clasificación Emanuel Abdala, el propio Yerobi y Alejandro Torrisi. Pero en las series, fue el fueguino el que mejor hizo las cosas porque avanzó y fue segundo en la primera batería. En plena pelea por el campeonato, ‘Manu’ Abdala estaba para pelear el triunfo en la batería pero se rompió el motor.La final fue muy movida, donde Yerobi marchaba cuarto y buscando el podio, lo encontró de una manera fortuita donde los punteros se chocaron de forma peligrosa. Lucas frenó, esquivó y pudo quedarse con la punta de la carrera, y así ganar por segunda vez en el año, sumando el triunfo de La Plata. Para el Ale Bucci Racing es el tercer triunfo en nueve carreras del 2021, con la de Abdala en Paraná. Abdala, remontó para ser séptimo y de ese modo estar muy cerca de recuperar la cima del torneo. Scordia fue otro que remontó y fue 17º con el Argo, sumando puntos.Respecto de la carrera y la situación peligrosa en pista de la que pudo recobrarse y encontrar la victoria, Lucas aseguró: “Fue una carrera donde hicimos todo lo correcto y tuvimos fortuna, desde la serie. En la final se me escapaban los primeros por lo derecho y cuando se empezaron a pelear un poco aprovechaba lo bien que dobla el Fiesta. El toque que se dio lo vi venir, porque no entraban los dos, así que ahí nomás frené, bajé unos cambios y pude resolver la situación”.Y por otro lado, completó: “Estoy muy contento porque a partir de esta carrera me puse a vender bonos contribución para poder llegar con el presupuesto. Estoy muy agradecido a toda la gente que colaboró conmigo, porque eso es esfuerzo. Yo no podía venir y gracias a los que colaboraron con un bono estamos acá. Gracias a todos los sponsors, al Ale Bucci Racing por el auto y a toda la gente de Tierra del Fuego”.La próxima fecha será el fin de semana del 17 de agosto en Trelew, Chubut.