IFE, Bono ANSES, Ganancias y otras medidas económicas: ¿Qué dijo Martín Guzmán?

"Ya está proyectado presupuestariamente", comentó el ministro sobre los próximos anuncios. Aunque evitó confirmar cuáles serás las medidas.El ministro de Economía, Martín Guzmán , habló sobre las medidas de alivio para el bolsillo y sectores productivos y comerciales, y aseguró que "ya está proyectado presupuestariamente". En el Gobierno preparan varios anuncios que se harán de forma escalonada. Entre ellos están la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un Bono ANSES para jubilados, y un incremento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias , entre otros."Tal vez se podrían haber implementado algunas medidas antes; es importante escuchar el resultado de las urnas", dijo Martín Guzmán en declaraciones a AM750. Pero luego aclaró: "Hay una forma engañosa de contar lo que se está haciendo, que no tiene que ver con las elecciones, sino con cuidar a los argentinos y fortalecer el poder adquisitivo del pueblo trabajador. Las circunstancias económicas van cambiando y nos piden que nos adaptemos".Sin embargo, el ministro no confirmó el detalle de las medidas económicas que se anunciarán."Todo lo que estamos anunciando para los próximos días ya está proyectado presupuestariamente", aseguró el funcionario. Antes, sostuvo que "lo que buscamos es trabajar de una forma que permita ir construyendo los entendimientos y las condiciones para modificar lo que haya que modificar y mantener lo que se tenga que mantener".TarifasPor otro lado, Martín Guzmán afirmó que "la lógica de la política tarifaria es primero impedir que haya abusos de poder monopólico y que el Estado tenga un rol de regulación que garantice que no haya una renta extraordinaria para estas empresas; y en ese sentido se actuó"."Respecto a las telecomunicaciones, hemos tenido una situación en la que también actúa la Justicia y hay un límite a lo que el Poder Ejecutivo puede hacer... lo que nosotros buscamos es lo mismo en este sector: regular para favorecer condiciones de competencia y evitar abusos de mercado".Deuda y FMI"El caso de Grecia fue un proceso geopolítico que muestra el potencial de daño que se le puede hacer a los pueblos; lo que nosotros estamos tratando de hacer es resolver un problema muy grave que se le ha dejado a la Argentina, pero cuidando a nuestro pueblo, en un mundo en el que hay fuerzas económicas y financieras que buscan seguir escribiendo reglas del juego que han fracasado", explicó por otro lado Guzmán al hablar sobre la situación de la deuda del país.Y en el sentido de la situación macro, agregó: "Trabajamos con absoluto pragmatismo en un contexto de doble crisis: la de Juntos por el Cambio y la de la pandemia... no es lo mismo la política económica sin crédito y con una moneda tan débil, que en una situación con más instrumentos. Hay que cuidar a la gente con pragmatismo".Cristina KirchnerEn otro tramo de la entrevista con el periodista Víctor Hugo Morales, Martín Guzmán habló de la relación con Cristina Kirchner y de la carta que escribió la vicepresidenta durante los días de fuerte tensión en el interior del Gobierno. Entre sus cuestionamientos estaba justamente la política económica."He tenido la buena fortuna de tener mucho diálogo con Cristina Fernández en estos meses de gestión; hay un diálogo franco y firme, sobre la base de convicciones. En la carta ella manifiesta que considera que hay un ajuste fiscal, aunque le digan que no... pero yo soy uno de los que le dice que no: en Argentina ha habido una política fiscal expansiva", aseveró."El gasto primario creció 64,8 por ciento interanual; y si excluimos el gasto vinculado a las restricciones de circulación, creció 87,3 por ciento. El gasto ha crecido muy por encima de la inflación. A uno le gustaría poder hacer más, pero para eso hay que contar con instrumentos que en la Argentina no hay", analizó.ambito.com