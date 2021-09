Jubilaciones anticipadas: saldría por DNU y alcanzará a unos 30.000 trabajadores

El gobierno de Alberto Fernández trabaja por estas horas en una batería de medidas para atacar el desempleo desde varios frentes. Las medidas, que se anunciarían en los próximos días, atacarán dos frentes. Por un lado el Gobierno habilitaría la posibilidad de que accedan a la jubilación anticipada quienes ya cuentan con los 30 años de aportes pero no con la edad necesaria y estén actualmente desempleados. Por el otro avanzará en la reconversión de planes sociales en planes de empleo.En este último punto no hay mayores precisiones por el momento. Según pudo saber minutouno.com de fuentes del ministerio de Trabajo una idea es que el Estado aporte el equivalente a medio Salario Mínimo, Vital y Móvil para el salario de cada nuevo trabajador mientras que la empresa deberá completar el resto del salario estipulado por convenio.Presentarían además tres líneas de planes de empleo, uno pensado especialmente para las mujeres , otro para hombres adultos de los sectores de la Gastronomía, el Turismo y la Construcción, algunos de los más golpeados por la pandemia y un tercero destinado a chicos que terminan la secundaria y puedan aprender un oficio.En tanto Anses confirmó este jueves que analiza por estas horas la posibilidad de permitir que personas sin haber llegado a la edad mínima requerida para jubilarse puedan hacerlo en forma anticipada. El requisito es que tengan 30 años de aportes. Según informaron desde la entidad que conduce Fernanda Raverta se están analizando "y ultimando los detalles del proyecto".El plan está apuntado a quienes "ya cumplieron con los 30 años de aportes, que en este momento se encuentran sin trabajo registrado pero que aún no cuentan con la edad para jubilarse".Según detalló la Anses son 30.000 personas que estarían en condiciones de acceder a este beneficio y "serían en su mayoría hombres (90%)".La edad para jubilarse depende en la actualidad del sexo de la persona. Las mujeres pueden hacerlo a los 60 años y los varones a los 65 años. Además este beneficio se oficializaría por medio de un decreto presidencial y no por un proyecto de ley a debatirse en el Congreso de la Nación.La gran incógnita que no fue resuelta todavía por los técnicos de Anses es con qué salario se jubilarán quienes se acojan a este beneficio ya que se trata de personas que se encuentran actualmente desempleadas. Es decir que nivel salarial se tomará para definir el monto de la jubilación que les corresponde.A quiénes alcanzaría el beneficio de la jubilación anticipada:Ambientes insalubres: quienes trabajen en lugares o ambientes que hayan sido declarados insalubres por autoridad nacional competente (Decreto 4257/68 Art. 1°, Decreto 121/77 Art. 2°) Edad: Hombres, 55 años. Mujeres, 52 años. Servicios : 30 años.Antártida e Islas del Atlántico Sur: Personas que hayan trabajado en la Antártida e Islas del Atlántico Sur. Decreto 4257/68 – Art. 4°. Edad: Hombres y mujeres, 55 años. Servicios: 30 años.Ferroviarios: Personas que hayan realizado tareas de maquinista o su equivalente, foguista o equivalente, cambista o capataz de cambista, aspirante de conducción o señaleros ferroviarios. Edad: Hombres, 55 años. Mujeres, 52 años. Servicio: 30 años.Gráficos: Tipógrafos y linotipista, bajo relación de dependencia. Edad: Hombres, 55 años. Servicios: 30 años.Mineros: Tareas mineras a cielo abierto. Personal realizando labores de obtención directa de productos mineros. Edad: Hombres, 55 años. Mujeres, 52 años. Servicios: 30 años.Personal de la industria cárnica: Personas que se hayan desempeñado en la industria. Edad: Hombres, 55 años. Mujeres, 50 años. Servicios: 30 años y 27 años.Personal de Salud: Para personas que hayan realizado tareas de contacto directo con los pacientes de leproserías, salas o servicios de enfermedades infecto – contagiosas, hospitales de alienados o establecimientos de asistencia de diferenciados mentales. Personas que hayan trabajado en Sanatorios y Hospitales en tareas de radioscopía. Edad: Hombres, 55 años. Mujeres, 52 años. Servicios: 30 añosPersonal de seguridad operativa industrial: Con función permanente en plantas de elaboración o fraccionamiento de combustibles líquidos de primer grado. Edad: Hombres, 55 años. Servicios: 30 años.Personal de servicios eléctricos: Edad: Hombres, 55 años. Servicios: 30 años.Personal de transporte de carga: Personal dedicado a la construcción de vehículos automotores de transporte de carga. Relación de dependencia. Edad: Hombres, 55 años. Servicios: 25 años.Trabajadores de la construcción Edad: 55 años para hombres y mujeres, y 25 años de servicio con aportes, con al menos 12 de los últimos 15 años trabajados en el sector.Transportistas: Conductores de ómnibus o vehículos de transporte colectivo de personas pertenecientes a líneas urbanas, interurbanas o de larga distancia. Edad: Hombres, 55 años. Mujeres, 52 años. Servicio: 30 años.