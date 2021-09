LA PROVINCIA ANUNCIÓ UN APORTE DE $5.000.000 PARA LA CREACIÓN DEL PRIMER LABORATORIO DOCUMENTAL PATRIMONIAL DE SANTA FE

El laboratorio va a contar con tres unidades ligadas a la ciencia, docencia y tecnología.





Fue en el marco de la inauguración de la obra de restauración de la fachada histórica de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, en la que estuvo presente el gobernador Omar Perotti.En el marco del evento de inauguración de la obra de restauración de la fachada histórica de Facultad de Humanidades y Artes, de la Universidad Nacional de Rosario, la secretaria de Ciencia Tecnología e Innovación Marina Baima anunció la creación del E-Lab: Laboratorio Documental Patrimonial de Santa Fe. Será el primero en la provincia y para su realización se invertirán 5.000.000 de pesos."El presente trabajo de restauración muestra la importancia del cruce de diversas ciencias. El conocimiento de los materiales, su composición, el vínculo con el Conicet, tanto con los institutos de física y química, para llevar adelante una obra de restauración patrimonial e histórica", manifestó Marina Baima en relación a la obra que se presentaba en público, para anunciar luego la creación del primer laboratorio de documentación patrimonial de la provincia que se emplazará en dicha facultad."El papel de las ciencias sociales y el vínculo entre conocimiento, tecnología y desarrollo, permiten diseñar una estrategia si se convalida la existencia, el estudio histórico, social, reflexivo. Esta apuesta, invertir en ciencia y tecnología para los desafíos de la región, significa tener más herramientas para construir nuestro futuro", manifestó la Secretaria tras realizar el anuncio.El laboratorio va a contar con tres unidades ligadas a la ciencia, docencia y tecnología y será co-financiado por la provincia de Santa Fe.Su objetivo será la preservación y restauración documental y será único en Santa Fe y es el resultado de la integración de 84 centros de investigación de la facultad. Montar este proyecto, no sólo servirá para dar un salto de calidad en la investigación científica en las ciencias sociales, sino que también se piensa en clave de transferencia, brindando un servicio a la comunidad con el que hoy en día no cuenta la provincia de Santa Fe.Sobre la obra de restauración de la fachada históricaEl decano de la facultad, Alejandro Vila recordó que el proyecto se puso en marcha en diciembre de 2019 y sostuvo que “el patrimonio arquitectónico es parte de nuestra identidad y por eso debemos cuidarlo y preservarlo”.Como principal responsable de concretar la iniciativa, María Eugenia Prece se mostró emocionada durante la ceremonia que se llevó a cabo con la nueva fachada como telón de fondo en calle Entre Ríos al 700, de la ciudad de Rosario.Prece destacó que la obra tuvo un aporte “importantísimo de profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Para la restauración se necesitaba importar hidrofugante y lograron desarrollar un material superador para sustituirlo. Es un producto específico para la restauración con un alto valor agregado. Si no lo tuviese, estaría toda la fachada manchada”, comentó la arquitecta sobre la fórmula de laboratorio basada en nanotecnología.