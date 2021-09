LA PROVINCIA ESTABLECIÓ UN NUEVO PROTOCOLO PARA QUIENES REGRESEN DE UN VIAJE EN EL EXTERIOR

Quienes regresen al país deberán realizarse una PCR, 72 horas previas al viaje; y en territorio argentino, cumplirán con un test de antígenos.





Quienes tengan el esquema completo de inmunización para Covid 19, con más de dos semanas desde la segunda dosis, y el test de antígenos negativo realizado en el punto de ingreso al país, no tendrán que permanecer aislados.El Ministerio de Salud informó los nuevos protocolos de aislamiento para las personas que regresen a la provincia de Santa Fe tras un viaje en el exterior.Todas las personas que regresen al país deberán realizarse una prueba PCR, en las 72 horas previas al viaje, y una vez en territorio argentino tendrán que hacerse un test de antígenos en el punto de ingreso.Ante esto, las personas que tengan el esquema completo de inmunización para Covid 19, con más de dos semanas desde la segunda dosis, y el test de antígenos realizado en el punto de ingreso al país haya resultado negativo, no tendrán que permanecer aislados. Aún así, tendrán que contactarse con el 0800 555 6549 y deberán realizarse el análisis PCR entre el quinto y séptimo día. Podrán hacerlo de manera gratuita en la provincia.Por otra parte, las nuevas disposiciones contemplan que las personas que no tengan las dos dosis de la vacuna para el coronavirus aplicada o hayan pasado menos de 14 días desde la segunda aplicación, tendrán que cumplir con el aislamiento, conforme el Decreto Provincial N.º 1050 vigente.Asimismo se recuerda que en caso que el resultado del hisopado en el punto de ingreso sea positivo, tendrán que cumplir el aislamiento correspondiente.