MARTORANO: “SANTA FE ESTÁ ENTRE LAS CINCO PROVINCIAS CON MAYOR PORCENTAJE DE VACUNAS APLICADAS”

La ministra de Salud destacó que en 350 localidades ya se vacunó a todos los inscriptos mayores de 18 años, con al menos una dosis; y que en 150 no cuentan con casos activos de la enfermedad.La Ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, afirmó este jueves que Santa Fe se encuentra entre las 5 provincias con mayor porcentajes de vacunas aplicadas contra el Covid-19. “Estamos avanzando en un operativo histórico con una orden clara del gobernador: vacuna que llega, se coloca y esos resultados son los que estamos viendo”, puntualizó la titular de la cartera sanitaria.En ese sentido, cabe señalar que el 68% de la población ya recibió su primera dosis, mientras que el 45% de los santafesinos y santafesinas cuentan con el esquema completo de vacunación. “De la mano de la vacunación y de los cuidados, la situación epidemiológica se encuentra mucho mejor. Los casos vienen en un franco descenso con una meseta plana, un promedio de 230 casos diarios, una positividad de los testeos del 6% y 150 localidades no tienen casos activos”.“Tenemos un panorama de mejoría con una ocupación de camas que ronda el 60% en los últimos 14 días pero no es para relajarnos. Esta situación nos tiene que llevar a cuidarnos más porque es necesario completar los esquemas de vacunación”, continuó Martorano.Asimismo, la titular de Salud provincial agregó que “la orden del gobernador Omar Perotti es que vacuna que llega, vacuna que va a un brazo de un santafesino o santafesina, y en ese marco podemos decir que tenemos más del 98% de vacunas colocadas. Al ritmo que vamos, hace más de diez días que estamos con un promedio de 45 mil turnos diarios de la mano de llegada de vacunas. Hoy se enviaron 49.398 turnos, vamos a tener un septiembre fuerte de segundas dosis y ya para mediados de octubre vamos a tener esto completo”.LLEGADA DE MÁS VACUNAS E INOCULACIÓN A MENORESMás adelante, Martorano fue consultada por la llegada de la vacuna Pfizer, ante lo que señaló que “la semana que viene llegaría la primera partida y se comenzarán a utilizar. Vamos a esperar las indicaciones a nivel nacional porque pueden ser aplicadas como segundas dosis de Sputnik, que es una muy buena opción, o si se comienza con el grupo de 17 años sin factores de riesgo”.“En cuanto al grupo etario de 12 a 17 con comorbilidades ya se aplicaron su primera vacuna y acorde a los días de espera entre dosis y dosis, ya se encuentran completando los esquemas con Moderna”, afirmó la ministra.“Hoy lo prioritario es completar segundas dosis, es decir que las personas tengan los esquemas completos de inmunización, y de la mano de la llegada de Sputnik 1 vamos inoculando a aquellos que se siguen inscribiendo”.Asimismo, Martorano destacó “la llegada de la vacuna Cansino, que al ser monodosis será utilizada en lugares de difícil acceso, donde es más complejo luego ubicar a la persona para colocarles una segunda dosis”.VARIANTE DELTAPor otra parte, la ministra de Salud hizo mención a la variante Delta y señaló: “Hay que avanzar en vacunación, mientras más gente vacunada tengamos, mayor inmunidad y defensa vamos a tener para que uno si tiene la desgracia de enfermarse, pueda transitar de la manera más leve y no requiere de internación”.“De cualquier modo, todos los controles y bloqueos que se hacen son importantes, de hecho las variantes que han ingresado a la provincia se han hecho diagnósticos rápidos, aislamientos y bloqueo de casos y eso nos permitió que no tengamos una expansión de la variante delta”, informó la funcionaria.RECOMENDACIONES ANTE LAS ELECCIONES DEL PRÓXIMO DOMINGOFinalmente, la ministra brindó una serie de recomendaciones a tener en cuenta por parte de la población ante las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se van a desarrollar el próximo domingo 12 de septiembre.“Vayamos a votar como corresponde pero manteniendo los cuidados, esperemos en lugares ventilados, mantengamos las distancias, llevemos cada uno el alcohol en gel y una birome para marcar en la lista y luego al momento de colocar el sobre en las urnas, no cerrar el mismo con saliva y tocar las cosas lo menos posible”, concluyó Martorano.