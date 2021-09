Nuevo IFE: los requisitos que se deben cumplir para poder anotarse

La cuarta edición del IFE, que probablemente tenga un nuevo nombre, será anunciada en las próximas horas pero se mantendrían los mismos requisitos.





El gobierno de Alberto Fernández se prepara para anunciar en las próximas horas la implementación de un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE ), que alcanzaría a dos millones de argentinos y sería de 15 mil pesos.La cuarta ronda del IFE tendrá sin embargo varias novedades con respecto a las tres anteriores. Es que para empezar muy probablemente el nuevo IFE, no se llame IFE. Aunque no está definido aún podría presentarse como una "Asistencia Económica" y tendrá un alcance mucho más acotado.Aunque todavía no se abrió la inscripción para el nuevo IFE, el formulario para actualizar los datos en ANSES está habilitado.Requisitos para cobrar el IFEEstar desocupado.Estar trabajando en la economía informal.Ser monotributista inscripto en la categoría “A”.Ser monotributista inscripto en la categoría “B”.Ser monotributista social.Ser trabajador de casas particulares.Estar domiciliado en el territorio nacional.Ser argentino, nativo o naturalizado.Tener residencia legal en el país no inferior a dos (2) años contados desde la fecha de esta solicitud.Tener entre 18 y 65 años.No convivir con los padres en caso de ser menor a 25 años.No estar registrado como monotributista en la categoría “C” o una categoría superior, y no estar registrado en el régimen de autónomos.No tener miembros del grupo familiar registrados como monotributistas en la categoría “C” o una categoría superior ni registrados en el régimen de autónomos.No encontrarse privado de la libertad, bajo cualquier modalidad.No percibir, ni el solicitante ni algún miembro del grupo familiar, ingresos por: trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco ser beneficiario de planes sociales, salario social complementario, los programas Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales. Quedan exceptuados los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o Embarazo o Progresar.