Qué es y como se logra la inmunidad de rebaño

Tierra del Fuego logró, gracias a la vacunación masiva, llegar a la inmunidad colectiva contra el coronavirus.Este jueves la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que Tierra del Fuego es la primera provincia argentina en alcanzar "la inmunidad de rebaño" gracias al avance del Plan estratégico de vacunación contra el coronavirus. A continuación te contamos qué es y cómo se logra.Desde que comenzó la pandemia de coronavirus escuchamos hablar de la inmunidad de rebaño, de hecho en algunos países del mundo que se mostraban reacios a las cuarentenas y ante la falta de vacunas para el nuevo virus, pensaron en que era una mejor estrategia que la gente se contagiara, generara anticuerpos y se llegara a una inmunidad del rebaño.Por aquel entonces, los infectólogos derribaron esta idea, ya que lo único que se iba a logar era que se muriera más gente y el virus iba a mutar. Pero con la llegada de las vacunas el escenario cambió y en nuestro país, Tierra de Fuego es la primera provincia en alcanzar la esperada "inmunidad de rebaño" o "inmunidad colectiva".¿Qué es la inmunidad de rebaño?Es la resistencia de una población a infectarse con algún microorganismo (bacterias, virus, hongos) que se produce cuando la mayoría de las personas lograron generar anticuerpos y fortalecer su sistema inmunológico para combatirlo. Para lograr la inmunidad de rebano, también llamada de grupo o colectivo, es necesario que los integrantes de dicha población sean expuestos al microorganismo ya sea a través del contagio previo o las vacuna, que le enseñan al sistema inmunológico a reconocer al agente infeccioso y luchar contra el sin tener que enfermarse.Cuanto más personas estén expuestas al virus, suinmunidad también se desarrolla para combatirlo; haciendo menos probable que una persona que se encuentra infectada pueda transmitirlo a otra que no haya desarrollado defensas o que por alguna cuestión de salud no haya podido vacunarse.¿Cómo se alcanza?Esto depende de la enfermedad ya que si es muy contagiosa, se necesita una mayor cantidad de personas inmunizadas para disminuir las probabilidades de propagación.Este es el caso del sarampión, que es muy contagioso y una persona infectada puede contagiar a otras 15 de manera directa, y en consecuencia es necesario vacunar al 95% de la población para lograr inmunidad colectiva. Mientras que con la la poliomielitis, es necesario alcanzar que un 80% de una sociedad esté vacunada para evitar que se propague.Para calcular la contagiosidad de una enfermedad se usa una medida llamada “Ro”, que es el número de reproducción del virus o agente infecciones. El Ro mide cuántas personas en promedio se contagian a partir de un solo caso en una población sin anticuerpos.Para calcular el Ro se tienen en cuenta muchos factores, incluyendo aspectos sociales que van desde dónde vive hasta cómo viaja y las condiciones laborales. Por ejemplo, los virus respiratorios tienen un Ro mayor, porque están más tiempo en lugares cerrados con mucha exposición al virus.En otras palabras, el índice de contagiosidad no depende solamente de la enfermedad, sino también de las condiciones en que viven las personas que la transmiten y se contagian. Por este motivo, los valores del Ro pueden ser mayores en países en vías de desarrollo que en países desarrollados, debido a características sociales y estructurales de la población.