Santiago Tripodi se presentará en Paraná tras solucionar un inconveniente de la fecha anterior

CAR SHOW SANTAFESINOIntenso trabajo y nuevamente a pistaSantiago Tripodi se presentará en Paraná tras solucionar un inconveniente de la fecha anteriorEste fin de semana la Clase 3 del Car Show Santafesino tendrá a Santiago Tripodi peleando con su Toyota Etios, en el autódromo de Paraná. El representante de Arroyo Seco trabajó hasta entrada la semana previa en un nuevo escape, para contrarrestar la merma de rendimiento que sufrió en San Jorge.A pesar de haber hecho podio en la cita anterior, el campeón de la Clase 3 del Car Show no quiere dar ventajas, y buscando reencontrarse con todo el potencial de su motor propio, estuvo trabajando y banqueando el motor al cual se le hizo un escape nuevo, reemplazando el que sufrió rajaduras. Con resultados satisfactorios, Santiago se anota para dar batalla este fin de semana en la sexta fecha de la temporada. Bajo la dirección de Gabriela Bravo, y la asistencia en el chasis de Fabio Fiornovelli, la fe en buscar el triunfo está en lo alto.“Luego del problema que tuvimos en San Jorge, hicimos todo el escape nuevo y probamos en el banco. Anduvo todo bien y ya estamos ultimando detalles en el Etios para ir a Paraná. Al escape lo tuvimos que hacer completamente nuevo porque el otro no tiene arreglo. Esperemos funcionar bien y poder pelear adelante todo el fin de semana”, manifestó Tripodi, quien lucirá el ‘1’ una vez más.La actividad iniciará el sábado con dos entrenamientos (10.05 a 10.20 y 12.30 a 12.45), para luego tener las pruebas de clasificación (14.35 a 14.45 y 16.30 a 16.40). El domingo serán las series, a las 11.30, mientras que la competencia final arrancará a las 15.45, a 11 vueltas o un máximo de 25 minutos, y se podrá ver a través de Acelerando TV en AM Sports.