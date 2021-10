A pesar de ser líder del TA Clase 2, este fin de semana en Rosario querrá ganar en la fecha doble y seguir sumando en grande

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASMatías Vitali buscará más triunfosA pesar de ser líder del TA Clase 2, este fin de semana en Rosario querrá ganar en la fecha doble y seguir sumando en grandeUna nueva fecha doble espera a Matías Vitali dentro de las Categorías Agrupadas Federadas, este fin de semana cuando se realicen las citas 11 y 12 del campeonato de Turismo Agrupado Clase 2. El escenario será el autódromo ‘Juan Manuel Fangio’ de Rosario, donde prevaleció en la última visita.Con intensas labores sobre el Fiat 128, se hizo un motor nuevo pensando en las altas exigencias del circuito rosarino, y además, sabiendo que será fecha doble, no se puede arriesgar a perder muchos puntos. Es más, su meta es salir a ganar, para estirar y tener mayores chances de ser campeón, algo que incluso puede darse el domingo si es que acompaña una serie de resultados que no dependen solamente de sí mismo.“Venimos trabajando muchísimo en el Fiat, aunque el fin de semana pasado nos abocamos al Rally de Funes donde logramos un triunfo en lo personal y dos con el equipo, en distintas clases. Ahora estamos tratando de terminar un motor nuevo para Rosario, se controló todo el chasis y esperamos poder probar el impulsor”, comentó Mati Vitali, quien viene de racha y no solamente en las Agrupadas.Y completó: “Más allá de que nosotros estamos primeros en el campeonato, nuestro objetivo es siempre salir a ganar. Obviamente que si no se puede no vamos a arriesgar de más y buscaremos sumar. Queremos que se de otro gran fin de semana como el de San Jorge”.El viernes por la tarde serán las pruebas libres, mientras que los entrenamientos oficiales arrancarán el sábado (9.40 y 11.20), para después tener las dos clasificaciones (13 y 15.10). El domingo serán las carreras, la primera a las 10.20 y la segunda a las 14.50, ambas a 10 vueltas.