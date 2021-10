CORONAVIRUS: LA PROVINCIA INICIÓ LA VACUNACIÓN A MENORES DE 3 A 11 AÑOS

El proceso de vacunación comenzó con niños y niñas con factores de riesgo.





Se comenzó por los inscriptos con factores de riesgo y en el transcurso de la semana se avanzará sobre todo el grupo etario. “La provincia estaría esta semana en el 60 por ciento de esquemas completos”, afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano.La provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Salud, dio inicio este martes al proceso de vacunación para niños y niñas de entre 3 a 11 años.En ese marco, la titular de la cartera sanitaria, Sonia Martorano estuvo presente en el Hospital de niños Zona Norte de la ciudad de Rosario donde afirmó: “Tenemos un universo de más de 400 mil niños y niñas y el 30 por ciento ya manifestó su voluntad de inocularse. Hoy se vacunan niños y niñas con factores de riesgo de 3 a 11 años en la ciudad de Rosario, Santa Fe y el resto de la provincia. Hay mucha adhesión y si bien se realiza esta primera jornada en este hospital y en el Alassia de la ciudad de Santa Fe, posteriormente se irá abriendo al territorio”.Del mismo modo, en la capital de la provincia, el Hospital de niños Dr. Orlando Alassia fue escenario de la primera jornada de inoculación a este grupo etario. Allí, el secretario de Salud, Jorge Prieto sostuvo que “la adhesión y el acompañamiento que estamos teniendo por parte de los padres, madres o del entorno familiar a cargo es muy importante, por lo que les agradecemos; y los estimulamos a que sigan inscribiéndolos”.Cabe señalar que de la primera jornada de vacunación a los niños y niñas, participaron además el presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco; junto a integrantes de la Sociedad Rosarina, Norma Vandín, Juan Pablo Destefanis: la Jefa de Inmunizaciones de la provincia, Soledad Guerrero; y la directora del Hospital de Niños Zona Norte, Mónica Jurado; el director del Hospital del Niños Orlando Alassia, Osvaldo González Carrillo y Pablo Ledesma, subdirector del efector.APOYO ENFÁTICO DE LA SOCIEDAD DE PEDIATRÍADesde la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabacco, también se refirió a esta nueva etapa de inoculación: “Nos reunimos el lunes de la semana pasada y la información que recibimos que es un estudio puente, como una fase tres, supervisada por el ANMAT, con tan buenos resultados que aún antes de publicar esos estudios se vieron en la necesidad de autorizarlo con los resultados que iban teniendo. Nosotros, acompañados por los expertos en vacunación y esa información estamos más tranquilos para ser enfáticos con las familias de nuestros pacientes”.“Por ello -agregó- sacamos otro comunicado explicando que es importante que se vacunen los chicos de 3 a 11 años ya que una potencial tercera ola sería muy diferente con los chicos vacunados que no vacunados y para fortalecer la presencialidad escolar. Si bien generamos un aula segura, tener a la mayor cantidad de personas que transitan la escuela inoculados, lógicamente es una protección mayor y es por ello que apoyamos enfáticamente esta etapa en la cual se vacuna con Sinopharm a los chicos de 3 a 11 años”.60% DE INSCRIPTOS VACUNADOS CON ESQUEMAS COMPLETOSEn el mismo marco, Martorano destacó que “en este Plan Nacional de Vacunación, la provincia estaría esta semana en el 60 por ciento de esquemas completos, es decir que sobre los 3 millones y medio de personas hoy tenemos 2 millones 50 mil personas con las dos dosis; mientras que esta tarde comenzamos a colocar la Sputnik 2 (con una nueva partida que ingresó a la provincia), continuamos con Pfizer para adolescentes de 11 a 17 años”.Del mismo modo, la titular de la cartera sanitaria destacó la nueva estrategia de vacunación y afirmó: “Desde esta semana está disponible la vacunación libre, es decir, que como turnamos a todos los inscriptos mayores de 18 años, hoy quién no se haya vacunado se presenta en nuestros vacunatorios para que se apliquen la primera dosis, sin turno previo”.Por último, la ministra de Salud realizó un balance de lo ocurrido en la fecha de hoy relacionado con el Covid en la provincia y anunció que “hay casos de Delta en la provincia, no todos son casos relacionados o con antecedente de viaje, aún así, cuentan con una evolución buena. Hoy no hay en la provincia internados en terapia intensiva por Covid ni en el sector público ni en el privado; esto que es una buena noticia nos tiene que despertar todas las alarmas para continuar con los cuidados, porque cada vez estamos más cerca de completar las inmunizaciones con esquemas completos”, concluyó.