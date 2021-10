El piloto de Arroyo Seco está listo para disputar la séptima fecha del TS Clase 3, este fin de semana en Rafaela

CAR SHOW SANTAFESINOSantiago Tripodi buscará dar batalla en RafaelaEl piloto de Arroyo Seco está listo para disputar la séptima fecha del TS Clase 3, este fin de semana en RafaelaLuciendo el ‘1’ de campeón 2020, Santiago Tripodi volverá este fin de semana a correr en Rafaela, circuito donde se consagró a fines del año pasado con el Toyota Etios. El gran objetivo es poder pelear de igual a igual con todos los rivales, aunque no será sencillo.Luego de estar en buen nivel en San Jorge y Paraná, Santiago Tripodi quiere que no se crucé ningún inconveniente y pueda luchar por la victoria este fin de semana en Rafaela, por la séptima fecha del Car Show Santafesino y el TS Clase 3. Hubo mucho que repasar y revisar, fundamentalmente en el motor que tuvo una falla que le impidió ir por la victoria en la cita pasada.“Podemos confirmar que estaremos presentes este fin de semana en Rafaela, luego de los trabajos hechos en el Toyota Etios para dejarlo repasado y sin inconvenientes. Trabajamos sobre la falla que se nos presentó en Paraná, y esperemos que en Rafaela no nos veamos tan penados con el reglamento respecto de otros autos. Creemos que vamos a andar bien, pero no sabemos hasta dónde podremos llegar”, aseguró Santiago Tripodi.El cronograma indica que el sábado habrá dos entrenamientos (9.40 y 11.35), para después tener dos pruebas de clasificación (13.30 y 15.25). El domingo las series serán desde las 9.30 y a partir de las 14 se llevarán a cabo las finales.