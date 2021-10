El piloto de San Pedro correrá el Volkswagen Up de Mariano Sala en la Clase 2 en Río Cuarto, por la novena fecha del campeonato

TURISMO PISTA‘Morro’ Iglesias se suma al Fiornovelli Sport GroupEl piloto de San Pedro correrá el Volkswagen Up de Mariano Sala en la Clase 2 en Río Cuarto, por la novena fecha del campeonatoFernando Iglesias, más conocido como el ‘Morro’, será nueva cara dentro del Fiornovelli Sport Group en el Turismo Pista Clase 2. El sanpedrino se subirá al Volkswagen Up de Mariano Sala, quien no podrá estar presente en Río Cuarto.El equipo de Arroyo Seco ya tiene listo el Up que se ha ido desarrollando con gran funcionamiento a lo largo del 2021, y por algún contratiempo ahora el auto está disponible. A las pocas horas de haberse anunciado que esa butaca estaba libre, se produjo la confirmación de que Iglesias será quien la ocupe el fin de semana del 29, 30 y 31 de octubre, en Río Cuarto.Iglesias tiene grandes experiencias en el automovilismo argentino, destacándose en la escalera de la ACTC, llegando al TC Pista en este 2021, y donde continuará en 2022. El Turismo Pista es una puerta que se le abre de aquí a terminar el calendario y luego analizará la chance de poder continuar.“La verdad es que se me presentó una gran oportunidad con el Fiornovelli Sport Group, de algo que esperaba desde hace mucho tiempo, que es correr en este tipo de categorías con tracción delantera, y estoy muy entusiasmado. Vamos con la expectativa de poder pelear por la carrera, conozco el circuito y creo que puedo adaptarme rápido. Nunca manejé en este tipo de autos pero con la experiencia en simuladores esperemos que sea bastante similar”, aseguró ‘Morro’ Iglesias.Y completó: “La categoría está muy peleada, con gran calidad de autos y pilotos, pero obviamente que venimos de estar en categorías así y esperemos estar a la altura. Queremos hacer un buen papel y por el momento solamente correremos hasta fin de año, y luego veremos qué se puede acordar para el 2022 en el Turismo Pista, ya que por el momento estoy abocado a arrancar en TC Pista nuevamente en febrero”.