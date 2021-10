El volante de Arroyo Seco pretende cumplir una buena actuación en una versión del trazado rosarino que no conoce









CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASSantiago Tripodi vuelve con la ChevyEl volante de Arroyo Seco pretende cumplir una buena actuación en una versión del trazado rosarino que no conoceLuego de trabajar toda la semana en el motor, Santiago Tripodi confirmó su participación en la fecha doble de Categorías Agrupadas Federadas en Rosario, este fin de semana con su Chevrolet Chevy de TC4000 del Sur.A pesar de no poder correr la última fecha por una rotura prematura de motor, Santiago Tripodi no bajó los brazos, realizó el impulsor a nuevo con su grupo humano y lo probaron en el banco de rodillos, a horas de cargar todo y emprender viaje a Rosario para un evento que promete mucha acción y emoción.“Estuvimos con lo justo, y este jueves pudimos poner el auto en el rolo para evaluar el rendimiento motriz. Realmente creemos que estamos bien con el motor de la Chevy y esperemos poder divertirnos, disfrutar del fin de semana y de las dos competencias finales, algo que estamos deseando profundamente. Ese es el objetivo, llegar, divertirnos y que el auto nos lo permita”, aseguró el representante de Arroyo Seco, quien en sus tiempos libres trabaja sin descanso para competir a pulmón.El viernes por la tarde serán las pruebas libres, mientras que los entrenamientos oficiales arrancarán el sábado (10.20 y 12), para después tener las dos clasificaciones (14 y 16.10). El domingo serán las carreras, la primera a las 11.40 y la segunda a las 16.10, ambas a 12 vueltas.