Emanuel Abdala ganó y subió al podio junto a Maximiliano Bestani, mientras Alejandro Torrisi y Lucas Yerobi también hicieron Top 10

TURISMO NACIONALDomingo de gloria para Ale Bucci RacingEmanuel Abdala ganó y subió al podio junto a Maximiliano Bestani, mientras Alejandro Torrisi y Lucas Yerobi también hicieron Top 10Ale Bucci Racing tuvo un desquite impresionante para recapturar la vanguardia del campeonato 2021 de Turismo Nacional Clase 2. Tras algunas fechas sin fortuna, Emanuel Abdala volvió a la senda ganadora y lo hizo en su provincia, Chubut, en el autódromo ‘Mar y Valle’ de Trelew. Maximiliano Bestani, en su 100ª carrera, fue 3º y casi todos los autos del equipo de Villa Gobernador Gálvez llegaron en el Top 10.En clasificación, ‘Manu’ Abdala sacó provecho del conocimiento del circuito para ser segundo, mientras que el villagalvense Alejandro Torrisi se ubicó 3º con el Nissan March, en lo que terminó siendo su mejor resultado histórico en el TN. Maxi Bestani quedó 6º y Lucyas Yerobi 12º. Gabriel Scordia, lamentablemente por rotura de motor no pudo ni largar la serie con el Fiat Argo. La segunda serie tuvo a Abdala como vencedor, y la tercera la ganó Torrisi seguido de Bestani, mientras que Yerobi fue cuarto.Con excelentes puestos de partida, en el Ale Bucci Racing fueron por todo y Abdala ganó para volver a ser el único líder del campeonato, en un equipo que quiere festejar su cuarto título en Clase 2. Bestani completó el podio arribando tercero, justo por delante de Torrisi. Yerobi, ganando varios puestos, terminó séptimo, y se desató un festejo total por parte de cada uno de los miembros de la estructura.Alejandro Bucci, tras la conquista, expresó: “Se trabaja mucho y con el corazón, se hace lo mejor que podemos y todo en familia. Estoy contento por mi familia, por todo este grupo humano que estaba en condiciones de revertir lo de las últimas carreras, y solamente nos faltaba suerte. Corregimos los errores que tuvimos, nos hicimos cargo y hoy tuvimos un fin de semana excelente. Metimos cuatro autos dentro de los diez y dos en el podio en una categoría tan difícil como esta. Vamos a seguir trabajando para ir por más y llegar a la última fecha con chances de un nuevo campeonato”.Por su parte, Emanuel Abdala tras ganar manifestó: “Ni en mis mejores sueños pensé que sería así. Procacitto venía muy rápido y exigió toda la carrera, yo hacía diferencia doblando y él me la hacía en lo derecho. Me concentré como nunca, quería llegar y sentía todos los ruidos del auto, y agradezco al Ale Bucci Racing porque cuando tuve mis errores siempre me apoyaron. Tuvimos carreras malas pero por suerte nos recuperamos. Gracias a Rubén y Ariel Guerini por el motor, y este triunfo es para toda esta gente maravillosa”.Finalmente, Maxi Bestani tras bajar del auto declaró: “Primero feliz día para mi mamá, feliz día para la mamá de mi bebé, para mi abuela y mis hermanas que son madres. Este podio es para ellas y para el equipo porque se lo merecen. Fue una gran carrera, en las primeras vueltas se hizo difícil y después competí con los dos locales, Christian y Sandro Abdala. Veníamos muy parejos y tuve que hacer varias maniobras defensivas. Este podio se lo merecía el equipo, mi familia, los sponsors, porque entre todos hacemos un gran esfuerzo para estar carrera a carrera, en este caso salimos un miércoles desde Tucumán para estar acá, y gracias al público de Trelew. Fue uno de los podios más difíciles que logré”.La próxima fecha será el fin de semana del 21 de noviembre en Toay, La Pampa.