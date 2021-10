LA PROVINCIA RATIFICÓ SU PROPUESTA DE REVISIÓN SALARIAL AL SECTOR DOCENTE

Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia.





El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, informó que el aumento se abonará a los empleados nucleados en los gremios que han aceptado el ofrecimiento, en tanto se descontarán los días a quienes no se presenten a realizar sus labores habituales.El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia Juan Manuel Pusineri, anunció este jueves que se mantiene vigente la propuesta de aumento salarial realizada a los empleados del sector público en el marco de las negociaciones paritarias.El funcionario destacó que ATE, UPCN y SADOP aceptaron la oferta del 17% en tres tramos y que empezará a liquidarse con el pago del mes de octubre, lo cual totaliza un 52% anual.Consultado acerca de la situación de los docentes nucleados en AMSAFE, los cuales no aceptaron el ofrecimiento y proponen una serie de medidas de fuerza, el funcionario subrayó que se trata de “un problema de política interna” de dicho gremio, y consideró que “el paro es desproporcionado”."Esta es la propuesta del gobierno y la vamos a ratificar. Es una medida desproporcionada, venimos de un año complicado, de una situación complicada. Hay una expectativa muy fuerte por parte de los alumnos y sus familias por darle continuidad al proceso educativo”, dijo Pusineri, quien subrayó que “actualmente tenemos un salario docente que es uno de los mejores de nuestro país, y nuestra oferta es la mejor de la Argentina. Nos parece desproporcionado que la respuesta que obtenemos sea un paro."Asimismo, el ministro informó que el aumento solo se abonará a los empleados nucleados en los gremios que han aceptado el nuevo esquema salarial, en tanto se descontarán los días en los cuales los trabajadores no se presenten a realizar sus labores habituales.