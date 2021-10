Las redes sociales colapsan una a una tras la caída mundial de WhatsApp, Instagram y Facebook

Fuente: minutouno.com

Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram y TikTok, entre otras, presentaron problemas a nivel mundial y llevan horas sin funcionar. Las consecuencias en los mercados. Las principales redes sociales y aplicaciones de mensajería sufrieron este lunes una caída global, que todavía no se termina de resolver y generó el fastidio de los usuarios.Instagram, WhatsApp y Facebook fueron las primeras que comenzaron a reportar diferentes fallas. Más tarde se dio a conocer que Telegram empezó a funcionar más lentamente, seguido por la caída de TikTok. Mientras tanto, Reuters señaló que además Twitter, Google y servicios web de Amazon sufrieron fallos.Entre las quejas reportadas, se encuentran la imposibilidad de abrir las aplicaciones, acceder al sitio, conectarse con el servidor y enviar mensajes.Por su parte, el periodista tecnológico de The New York Times, Ryan Mac, escribió en su cuenta de Twitter que el problema no afecta únicamente a los servicios y las aplicaciones de Facebook, sino que también a sus herramientas y plataformas de comunicación internas.Desde Instagram pidieron a sus usuarios que tengan paciencia y destacaron que están trabajando para subsanar los problemas."Estamos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a la aplicación de Facebook. Estamos trabajando para hacer que las cosas vuelvan a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por cualquier inconveniencia", afirmaron desde Facebook.Por otro lado, las acciones de las principales empresas informáticas de EE.UU. cayeron este lunes, luego de que varias plataformas, como Instagram, WhatsApp, Facebook y TikTok sufrieran fallos masivos de funcionamiento.