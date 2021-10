Matías Vitali ganó las dos finales de Turismo Agrupado Clase 2 y se aseguró el campeonato en Rosario, a falta de dos carreras

CATEGORÍAS AGRUPADAS FEDERADASUn domingo de gloria para tocar el cieloMatías Vitali ganó las dos finales de Turismo Agrupado Clase 2 y se aseguró el campeonato en Rosario, a falta de dos carrerasEl casildense Matías Vitali completó el gran objetivo planteado en las Categorías Agrupadas Federadas: ser campeón. Con dos triunfos muy disputados en Rosario, el puntaje de la temporada 2020-2021 lo dejó como monarca del Turismo Agrupado Clase 2, con dos competencias por disputar.Arrancando el fin de semana con grandes resultados, Vitali logró la pole para la primera carrera y comenzó en primera fila la segunda. La primera, lo tuvo dominando en casi todo momento, y sobre el final se le allanó el camino por un toque entre los tres que lo perseguían pegados a la cola del Fiat 128 atendido por el Ferrarello Competición.Pero la segunda, fue totalmente distinta, porque se entabló un mano a mano excelente entre Vitali y Maximiliano Rizzonico, con quien parecía tener perdida la carrera pero a falta de una vuelta y poco más, retomó la punta y ese movimiento, le dio los puntos necesarios para ser campeón, ya que el escolta Gustavo Gaydou no tuvo fortuna este domingo. Por tres puntos, no hay posibilidad de torcer la historia, y Vitali al enterarse, desbordó de emoción.En medio de los festejos, manifestó: “Yo no puedo creer esto que logramos, no salen las palabras en estos momentos así. Primero y antes que todo, esto se lo dedico a mi viejo, quien desde mis inicios luchó para que esté arriba de cualquier vehículo de competición, y por este campeonato también a todo el equipo. Se me cruzan mil cosas por la cabeza, estoy muy contento, es lo que queríamos. Ganamos y nos quedamos con el campeonato”.Además, el casildense enfatizó este enorme resultado del cual es una realidad gracias a su padre, quien no está presente físicamente en estos momentos: “Venimos desde el año pasado peleando los dos campeonatos, en las Agrupadas y en el Rally, hacemos mucho esfuerzo, y ahora sin mi viejo que lo perdí hace unos meses, sé que está muy contento, festejando porque es ésto por lo que luchaba siempre”.Finalmente, comentó: “Agradezco a las Categorías Agrupadas Federadas, a la familia Ferrarello, a todos los que hicieron que estemos festejando acá. También agradezco a la gente de Casilda por todo el apoyo, al mérito del equipo, a la familia Benedetti, a los hermanos Riva, Sergio Giacone, Lucas Lorandini, y a los sponsors que nos dieron esta posibilidad”.La próxima fecha será el fin de semana del 28 de noviembre en el autódromo ‘San Nicolás Ciudad’.