PEROTTI INAUGURÓ LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N°22-S, ENTRE CAÑADA RICA Y GENERAL GELLY

Perotti encabezó este martes el acto de inauguración de la pavimentación de 8,8 kilómetros de la ruta provincial N°22-s.





“Terminamos con años de aislamiento”, aseguró el gobernador. Más tarde, Perotti firmó un convenio de adhesión al Programa “Caminos de la Ruralidad” en Máximo Paz. También, entregó una ambulancia en Alcorta.El gobernador Omar Perotti encabezó este martes el acto de inauguración de la pavimentación de 8,8 kilómetros de la ruta provincial N°22-s, entre las localidades de Cañada Rica y General Gelly, en el departamento Constitución, obra que demandó una inversión de 465 millones de pesos.“Es una alegría poder compartir con todo el pueblo la inauguración de esta obra, con lo que significa para el pueblo terminar con años y años de aislamiento; con el deseo de que cada uno de los habitantes se sienta a partir de hoy mucho más integrado al territorio santafesino, que podamos estar escribiendo seguramente otra historia en la vida de Gelly”, destacó Perotti.En ese sentido, el gobernador remarcó que el “deseo es poder seguir haciendo estas cosas en toda la provincia, uniendo a los pueblos que no tienen un acceso, tratando de generar las mejores condiciones de vida para que haya arraigo. Tenemos que unir cada uno de los pueblos que hoy todavía no tienen un acceso pavimentado o mejorado con ripio”, afirmó.El gobernador recordó que al inicio de su gestión “la obra estaba empezada, con un 20 por ciento de ejecución y paralizada”, y amplió: “Tuvimos un ingreso al gobierno difícil, sin recursos, con lo cual no pudimos pagar sueldos ni aguinaldo en tiempo y forma, y hubo que renegociar con las empresas para poder retornar las obras. Cuando eso sucedió, habíamos comprometido que esta era una obra prioritaria. Detrás del objetivo del arraigo y la integración, nos pusimos a trabajar y estamos hoy inaugurando esta importantísima obra en el departamento Constitución”, subrayó el mandatario.El diseño de la ruta consiste en una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 7,30 metros de ancho y 0,06 metros de espesor. Incluye base de suelo de arena, piedra y cemento en 7,50 metros de ancho y 0,15 metros de espesor. Además, cuenta con cobertura vegetal de banquinas, iluminación de zona urbana de General Gelly y señalización horizontal y vertical, entre otras acciones.En la actividad, también estuvo presente el senador nacional, Roberto Mirabella; los senadores provinciales, Marcelo Lewandoski y Germán Giacomino; el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, Oscar Ceschi; y los presidentes comunales de General Gelly, Marcela del Puerto; y de Cañada Rica, Oscar Fernández, entre otros.CAMINOS PARA MÁXIMO PAZLuego, el gobernador se trasladó hasta la localidad de Máximo Paz, donde suscribió un convenio, en el marco del Programa “Caminos de la Ruralidad”, para mejorar un tramo de 7,6 kilómetros, que demandará una inversión de $27.003.000 y ayudará a conectar una escuela rural.Allí, Omar Perotti dijo: "Quiero mirar para adelante, ver productores comprometidos y un gobierno que tiene que estar sí o sí”; y agregó: “Hoy se demanda cada vez más conocimiento y eso requiere inversiones en nuestra zona rural. Queremos que pasen cosas en los pueblos para que los jóvenes se motiven", dijo.“No somos más ricos cuando se tiene más presupuesto, sino cuando se moviliza la energía de la gente”, aseguró el gobernador, quien añadió: “Queremos que cada uno sienta que al Estado provincial le importa lo que la gente hace, y que acompaña a los que trabajan, invierten y producen”, concluyó Perotti.Por su parte, el jefe comunal local, Darío Baiocco, valoró: “Luchamos mucho tiempo por esta obra y con este gobierno se hace realidad”, y sumó: “Gracias por todas las obras, como la de la ruta 90, el cordón cuneta, las luces y ahora un puente que pedimos desde el 2010”.Cabe recordar que el Programa “Caminos de la Ruralidad” tiene como objetivo conformar un sistema de asistencia técnica y económica que permita la incorporación de infraestructura productiva, con prioridad en el mejorado y el mantenimiento de los caminos rurales del territorio provincial, mediante el diseño de trazas viales.En este sentido, una productora rural de esa localidad ponderó: “Esta obra redundará en beneficios para la escuela rural”, dijo, y agregó que la obra del ripiado “es sumamente importante porque garantiza una accesibilidad fácil, algo que antes era un escollo”.A su turno, Oscar Ceschi dio detalles del programa que “contempla un relevamiento de necesidades, la elaboración de informes técnicos, la implementación a partir de objetivos o puntos de conectividad de las distintas trazas y la ejecución de los proyectos prioritarios”.AMBULANCIA PARA ALCORTAMás tarde, el gobernador de la provincia visitó la localidad de Alcorta, donde hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad al Samco local, adquirida para fortalecer el sistema de salud en el marco de la pandemia de Covid-19.“Esta zona estaba reclamando un equipamiento de estas características”, contó Perotti, y graficó que cada una de estas unidades demandó una inversión de casi 10 millones de pesos. “Pueden tener la tranquilidad que cuando a uno lo ponen en esta camilla ya llegó a una terapia intensiva, porque es una terapia intensiva móvil. Esto nos da a todos más tranquilidad. Ojalá no se usen nunca, pero si las tenemos que usar es bueno que estén disponibles”, subrayó el gobernador.De la entrega participaron, también, el senador Mirabella; la senadora nacional, María de los Ángeles Sacnun; el presidente comunal de Alcorta, José María Olivieri; el secretario de Traslado y Emergencia del Ministerio de Salud, Eduardo Wagner, y el director del nosocomio, Germán Perou.