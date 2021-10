PEROTTI: “MEJORAR LOS SERVICIOS DE CADA CIUDAD ES FUNDAMENTAL PARA ARRAIGAR A NUESTRA GENTE”

El gobernador firmó un convenio del Plan Incluir para la pavimentación de accesos a diferentes barrios de Villa Constitución. Las obras demandarán una inversión de más de 77 millones de pesos.





El gobernador Omar Perotti, y el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, firmaron este martes un convenio con el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, para la pavimentación de accesos a barrios de esa ciudad, en el marco del Plan Incluir.Mediante el mismo, el municipio asume a su cargo el diseño, contratación, inspección y mantenimiento de la obra; mientras que el gobierno provincial se compromete a financiar el monto requerido por el municipio que asciende a $77.726.343.En la oportunidad, el gobernador destacó: "Mejorar los servicios básicos de cada ciudad es fundamental para arraigar a nuestra gente y tener una fuerte vocación de producción y de trabajo. No hay mejor política social que un puesto de trabajo. Creemos en eso y en este tipo de inversiones en todos los lugares, desde un lugar más pequeño hasta la ciudad más importante”, dijo.Y agregó: “Si no tenemos condiciones en los lugares más pequeños, la concentración se da en las ciudades más grandes y no tenemos que dejar que se desequilibre aún más la provincia poblacionalmente. Eso se consigue arraigando, se consigue mejorando las rutas”, expuso el mandatario.A continuación, Perotti deseó que “cada ciudad se vaya afirmando, poniéndose plenamente de pie. Si cada ciudad y cada pueblo lo hace, la provincia va a estar plenamente de pie. Creo en eso, trabajamos muy fuerte y este Plan Incluir lo que busca es tratar de equilibrar”, recordó el gobernador.Más adelante, afirmó que “tenemos recursos que se distribuyen en base a población, entonces los más grandes llevan la mayor cantidad de recursos. Tenemos programas de Obras Menores que complementan algunos de los otros municipios, también con un esquema de distribución. Y el Plan Incluir es el que trata de ir achicando las brechas”, explicó Perotti.Finalmente, el gobernador, dirigiéndose a los habitantes de Villa Constitución, dijo: “Muchísimas gracias por el esfuerzo hecho y por todo lo que ponen para dejar a esta provincia en el rumbo correcto y ser el corazón productivo de la Argentina. Desde Villa se hace un importante aporte a ese corazón productivo”, concluyó.INCLUIR: OBRAS Y TRABAJOPor su parte, el ministro Marcos Corach señaló: “Es una alegría estar acá, firmando un convenio por 77 millones de pesos para la pavimentación de 41 calles, que van a impactar en más de 13 barrios”, y dijo que eso significará generar “fuentes de trabajo y crecimiento económico. No caemos en la trampa del pan para hoy hambre para mañana. Estamos haciendo una fuerte apuesta al presente y al futuro”, agregó.En el mismo sentido, el senador provincial por el departamento Rosario, Marcelo Lewandowski, destacó la importancia del Plan Incluir: “Realmente es una política que abarca las 365 localidades, y habla de mejora de infraestructura en todas las poblaciones. Venimos de un plan que lo hacía solamente en las poblaciones más grandes”.Luego, recordó: “Estamos en un pueblo productivo por excelencia de la provincia de Santa Fe, por todo lo que significa este cordón de Villa Constitución. Nosotros abrazamos y defendemos esa política productiva, no hay mejor forma de igualar que dando educación, que dando posibilidades de trabajo digno”.“Es la obra pública, es la producción, es el Estado y es lo privado. Todos juntos saliendo y creciendo para sacar a una Argentina que inimaginablemente puede tener estos niveles de pobreza, y nos tendría que dar un poco de vergüenza para cambiar esa realidad. Y hoy creo que con ese tipo de cosas lo estamos haciendo”, concluyó Lewandowski.Sobre el final, el intendente Jorge Berti remarcó: “El Plan Incluir fue idea del gobernador para que todos los pueblos de la provincia de Santa Fe pudieran tener obras y que no se suscribieran nada más a cuatro o cinco localidades. Eso fue una decisión política y hoy la vamos a disfrutar los villenses. Tenemos mucho por hacer Omar, hay muchos sueños por concretar”.AVENIDA PERIMETRALAsimismo, el gobernador, junto al intendente, recorrieron los trabajos de la nueva Avenida Perimetral de Villa Constitución. La obra tiene como objetivo principal el desvío del tránsito pesado, liberando el casco urbano, para facilitar el acceso a las terminales portuarias y optimizar la seguridad del tránsito para los vecinos de Villa Constitución. La misma es ejecutada por Vialidad Provincial y tiene un presupuesto de $186.964.877.Refiriéndose a la obra, Berti resaltó que “queríamos decir la importancia de todas las obras que está llevando adelante el gobernador Omar Perotti en Villa Constitución. Desde las obras más importantes de infraestructura, como la Avenida Perimetral y la que está por comenzar, como lo es la ruta 10s, que es importantísima, porque no solamente va a sacar los camiones de todo el ejido urbano, sino que permitirá llegar con mayor rapidez y fluidez a los centros industriales que tenemos en la ciudad”.REPAVIMENTACIÓN DE LA RUTA N°90Luego, el gobernador realizó una recorrida por la ruta provincial N°90 para supervisar el avance de las obras de repavimentación. Las tareas se desarrollan en dos tramos de la ruta que conecta los departamentos Constitución y General López, sobre casi 60 kilómetros de longitud, y significarán una inversión de 2.100 millones de pesos.La primera abarca 28,8 kilómetros, desde ruta nacional N°8 hasta el enlace con la ruta provincial N°6-s, en cercanías de Melincué y Elortondo. La segunda –recorrida hoy- es de 26 kilómetros entre Sargento Cabral y Alcorta. Allí se ejecuta el bacheo y repavimentación con concreto asfáltico sobre calzada de hormigón. Las acciones tienen un avance del 36,5 por ciento a agosto de 2021, y demandan una inversión de $749.658.219.