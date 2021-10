PEROTTI SOBRE EL PROGRAMA CAMINOS DE LA RURALIDAD: "ESTAS INVERSIONES VAN A GENERAR MAYOR ARRAIGO, CRECIMIENTO Y TRABAJO"

El gobernador de la provincia encabezó la firma de convenios de adhesión al programa “Caminos de la Ruralidad” con las localidades de San Agustín y San Jerónimo Norte. La inversión supera los 55 millones de pesos.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este martes la firma de convenios de adhesión al programa “Caminos de la Ruralidad” con las comunas de San Agustín (por $24.946.000); y San Jerónimo Norte (por $30.168.000).En la oportunidad, el gobernador recordó: “Demasiados años le quitaron demasiada gente al campo. Queremos revertir ese proceso en cada pueblo, porque creemos que a la provincia hay que equilibrarla poblacionalmente y eso será cuando haya mejores condiciones de vida, trabajo y oportunidades", aseguró el mandatario."Quienes decidieron quedarse en el campo, llevar a sus hijos a la escuela, es otra de las cosas centrales o claves que aquí se busca. Hay que garantizar condiciones de trabajo donde esa familia pueda tener la seguridad que sus chicos se van a educar, que frente a una emergencia hay una salida para llegar a la asistencia médica y que cualquier actividad que requiere salida de la producción en forma permanente, tiene que tener transitabilidad”, agregó el gobernador.Y continuó: “Eso es lo que estamos buscando, porque creemos profundamente en el que invierte, en el que produce y en el que genera trabajo. Ahí es donde el Estado se tiene que mostrar a la par. Estos caminos van a contagiar, dar ganas y entusiasmar. Esta inversión inicial va a generar más inversiones, más crecimiento y más trabajo. Eso es multiplicar y devolverlo potenciado", concluyó Omar Perotti.Por su parte, la senadora nacional, María de los Ángeles Sacnun, afirmó que "me consta del compromiso del gobernador con esta Santa Fe productiva. Quiero destacar la decisión política. Antes, otros gobiernos también podrían haber tomado la decisión política de invertir en materia de caminos para poder sacar nuestra produccción, para poder garanizar el acceso a la educación pública, y no lo hicieron. Hay recursos concretos que se ponen en beneficio de nuestros productores y productoras, de quienes deciden vivir en el campo con sus familias".En tanto, el ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, agradeció “los testimonios” de los productores y el de “la directora del colegio, de todo el esfuerzo que hacen los padres de estos chicos para poder acercarse. Sin lugar a dudas es producción y educación; un proceso de inclusión, de trabajo, de generación de empleo, en el día a día y desde muy temprano”, dijo.SAN AGUSTÍNEn primer término, se llevó a cabo la firma de convenio con la comuna de San Agustín, donde su presidente comunal, Emiliano Mónaca, puso de relieve que se trató “de un día que va a marcar un antes y un después en San Agustín” debido a que se va a “rubricar un convenio que dejó años de trabajo y sin respuesta alguna del Estado provincial. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en este proyecto con el impulso de los productores y que, luego de la asunción del gobernador Omar Perotti, comenzamos a trabajar a la par en una comunidad organizada, con más productores y actores públicos y privados”, sostuvo Mónaca.Por su parte, la directora del CER 508, Ana María Kieffer, agradeció la presencia de las autoridades provinciales y destacó “la importancia de que el ripio llegue a una escuela rural. Hoy ya no hay tanta gente en la zona, pero esto va a generar mayor arraigo y mayor compromiso con nuestro estabablecimiento educativo".Por otro lado, el productor lechero Alberto Ramati, manifestó que “es muy especial que esto pase justamente en el Día del Camino” y destacó la importancia de que “se asignen recursos para educación y trabajo, porque marca el rumbo inequívoco de progreso y desarrollo, y va a traer arraigo a nuestras familias”.SAN JERNÓNIMO NORTEPor último, se realizó la actividad en San Jerónimo Norte, donde su intendente, Carlos Volpato, destacó "lo que significa una obra como esta, el impacto económico sobre toda la actividad tambera que va a tener este nuevo ripio, los tambos que se beneficiarán producen anualmente, más de 4.600.000 litros. Traducido en pesos, estamos hablando de un equivalente a $150 millones anuales”.Seguidamente, Alejandra Giménez, integrante de una de las familias beneficiarias de este programa, agradeció por la obra “que para nosotros es muy importante, al igual que para los productores, para poder sacar cualquier producción que se haga en el campo. Para las familias que vivimos aquí es muy importante que podamos llevar a los niños a la escuela. Ahora, con esta obra, ya nuestros hijos no van a faltar a la escuela y los productores de leche van a poder sacar la producción".En tanto, el productor agropecuario Rubén Eberhard señaló que es obra “es avance para nuestros pueblos, para nuestra colonia y para nuestras generaciones futuras; porque cambia totalmente el bienestar de la gente. Para los productores estar involucrados en este tipo de avances nos pone muy orgullosos; y esto hay que seguir haciéndolo. Cuando el campo tenga este tipo de obras va a seguir apostando por la provincia que queremos tener con toda la producción”, concluyó.CAMINOS DE LA RURALIDADEl programa Caminos de la Ruralidad es un sistema de asistencia técnica y económica para la incorporación de infraestructura productiva con prioridad en el mejorado y mantenimiento de los caminos rurales de todo el territorio provincial. A través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología se impulsa la asignación de aportes no reintegrables destinados a la adquisición de insumos y materiales necesarios para la ejecución de las obras o trabajos requeridos para el desarrollo y mantenimiento de los caminos rurales en el marco del programa.La Dirección Provincial de Vialidad determina las tareas a realizar y los importes de las ayudas económicas a otorgar a los municipios y comunas que actuarán como nexo para la ejecución de obras, cubriendo los costos de insumos, materiales a través de la celebración de convenios.PRESENTESDel acto también participaron el senador provincial por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola; el administrador provincial de Vialidad, Oscar Ceschi; el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre; los directores provinciales de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti; y de Economía Social, Agricultura Familiar y Emprendedurismo, Guillermo Tavernier; los presidentes comunales de Pilar, Diego Fabián Vargas; de San Jerónimo del Sauce, Daniel Ríos; y productoras y productores rurales.