Quiénes serán los primeros en recibir la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus

Fuente: minutouno.com

El comité de expertos recomendó una dosis adicional de cualquiera de las vacunas homologadas a determinadas personas.La Organización Mundial de la Salud (OMS) finalmente se pronunció de forma afirmativa respecto al debate de la aplicación de una tercera dosis de las vacunas contra el covid-19. Luego de una reunión de su Grupo Asesor Estratégico de Expertos (SAGE) de esta semana, el organismo recomendó la aplicación de la dosis de refuerzo.Sugirieron que los individuos inmunodeprimidos deberían recibir una dosis adicional de cualquiera de las vacunas utilizadas actualmente alrededor del mundo, "para llevar su respuesta inmunitaria al nivel de protección necesario para impedir las formas graves de la enfermedad o el fallecimiento", tal como indicó Kate O'Brien, la directora del servicio de Vacunación del organismo.Se trata específicamente de personas "moderada o gravemente inmunodeprimidas", debido a que su sistema inmunológico no responde adecuadamente ante amenazas. Según O'Brien, estos individuos deberán recibir su tercera dosis "de uno a tres meses" luego de la aplicación de la segunda vacuna.Por otro lado, la OMS se refirió específicamente a la situación de las vacunas de los laboratorios chinos Sinopharm y Sinovac: "Todas las evidencias indican que se necesita una tercera dosis de estas mismas vacunas o de sus homólogas", informó Alejandro Cravioto, presidente del SAGE, respecto a los sueros producidos en China.No obstante, se instó a que esta tercera dosis sea dirigida, en principio, únicamente a los mayores de 60 años, grupo etario más vulnerable ante el covid-19 y cuya respuesta inmune ante el SARS-CoV-2 luego de haber recibido ambas dosis tanto de Sinopharm como de Sinovac no resulta lo suficientemente fuerte.Esta dosis de refuerzo de los inoculantes chinos no necesariamente debe ser de los mismos laboratorios, sino que se podrán utilizar vacunas de otros productores. En Argentina, por ejemplo, los mayores de 60 vacunados con ambas dosis podrán recibir una tercera de Pfizer, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca, o cualquier otra aprobada.En Argentina, con la vacunación de menores de entre 3 y 11 años con Sinopharm comenzando esta semana, la recomendación de la OMS para vacunar con una tercera dosis a inmunodeprimidos y a mayores de 60 años que hayan recibido Sinopharm -el suero con más presencia en el país- puede modificar los planes de vacunación del Gobierno.Es por esto que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, reveló este martes que desde su cartera ya evalúan la aplicación de un refuerzo no solo de Sinopharm, sino de todos los sueros existentes en el país "para los que ya cumplieron un año de completado el esquema".