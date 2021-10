Santiago Tripodi cedió su auto a su amigo y preparador de Arroyo Seco y arrasó en cada salida a pista, para un gran festejo en Rafaela

CAR SHOW SANTAFESINOContundencia total junto a Fabio FiornovelliSantiago Tripodi cedió su auto a su amigo y preparador de Arroyo Seco y arrasó en cada salida a pista, para un gran festejo en RafaelaLa séptima fecha del Car Show Santafesino tuvo tintes especiales para el Tripodi Competición pero de los más felices. Fabio Fiornovelli se subió a correr el Toyota Etios del equipo en Rafaela y lo hizo de manera cien por ciento exitosa, haciendo la pole, ganando la serie y también la final de punta a punta en Rafaela, para celebrar en Arroyo Seco.Con un rendimiento formidable desde que salió a pista, todo se dio a último momento luego de que el viernes Fiornovelli obtuviese muy buenos registros con el Etios. De manera sorpresiva, el ‘1’ del campeón Santiago Tripodi se transformó en el ‘91’ de Fiornovelli, y se buscó la victoria de un modo muy profesional.Santiago trabajó desde abajo del auto junto a Gabriela Bravo y todo el grupo de amigos que se esmeran en hacer el motor a nuevo previo a cada carrera, y que repasan todos los elementos para siempre tener un auto para luchar bien adelante. Ese trabajo quedó evidenciado con una conducción sin errores de Fiornovelli, quien volvió a las pistas y lo hizo del mejor modo, como cuando fue campeón de Turismo Agrupado y de Turismo Fiat Santafesino.Tras un triunfo perfecto, Fiornovelli declaró: “Desde que salimos a la pista mantuvimos siempre el auto bien adelante, y la verdad es que es impensada esta victoria porque hace muchos años que no estábamos arriba de un auto y tuve que adaptarme rápido porque nunca corrí con estos autos pero con la prueba del viernes pudimos encontrar rápidamente el funcionamiento para poder festejar el gran triunfo que logramos”.Por otro lado, dejó en claro que quiere seguir arriba de los autos de carrera, cuando el tiempo se lo permita: “No sé si vamos a volver a correr a tiempo completo porque estamos muy abocados a lo nuestro pero sí quiero que no pase tanto tiempo hasta la próxima vez que me suba a correr. Seguramente volveré a correr, no sé si este año pero el que viene seguro”.Sobre su presente como director de equipo agregó: “Tras lograr dos campeonatos en Turismo Pista Clase 2 seguidos, estamos peleando el tercero y tenemos que esperar con paciencia porque se vienen dos fechas con puntaje y medio y la verdad es que no hay que parar y así mantener las chances”.Y finalmente, Fabio manifestó: “Agradezco a Santiago Tripodi por permitirme esto, a Ariel, Cristian Bravo, Gabriela Bravo, a toda la gente que trabaja en el taller con Santi, a mis hijas, y a toda la gente que hizo fuerza y se puso contenta por este regreso”:La próxima fecha será el fin de semana del 7 de noviembre.