Santiago Tripodi tuvo un funcionamiento que ilusiona en el TC4000 del Sur, aunque en la fecha doble solamente pudo correr una sola final

En las pruebas de clasificación, Tripodi seguía tomando referencias del nuevo trazado del autódromo de Rosario, ya que en ese dibujo nunca corrió. En el pasado, Santiago ganó en el Turismo Agrupado 1600 en Rosario, pero la pista era totalmente distinta, así como también el auto, ya que es la divisional opuesta técnicamente.



Clasificando undécimo para ambas finales, en la primera anduvo realmente muy bien, luchando por intentar llegar al Top 5. Con su muy buen progreso, y sabiendo que había que seguir mejorando el chasis, Tripodi llegó séptimo. Luego de tocar algunas cosas en el auto, se buscaba un mejor puesto en la restante final, pero se quemó el encendido de la Chevy y no pudo largar.



Más allá de la decepción con la que terminó el fin de semana, hubo mucho de positivo y Santiago lo destacó: “Me subí al auto, me até y cuando vi la señal de salida a pista, se quemó el encendido y no hubo forma de hacer algo para largar enseguida. Pero el fin de semana nos deja contentos porque al ser la segunda vez que pusimos el auto en la pista, nos deja contentos el rendimiento que tuvimos. Vamos a trabajar un poco para limar las cosas que vimos mal. Nos divertimos en pista y anduvo todo bien. Si no era por el encendido hubiese sido otra cosa la segunda carrera, porque tocamos el chasis y sabemos que iba a mejorar. Nos quedamos con las ganas y vamos a trabajar para San Nicolás”.



La próxima fecha será el fin de semana del 28 de noviembre en el autódromo ‘San Nicolás Ciudad’.











